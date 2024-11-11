scorecardresearch
Asian Paints: आज इस स्टॉक में 9% की गिरावट क्यों आई?

सोमवार के कारोबार में एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयरों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे बाकी कंपनियों की तुलना में कमज़ोर आए। विश्लेषकों ने कहा कि साल-दर-साल आधार पर बिक्री में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि प्रतिस्पर्धियों ने 3-4 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की। बिक्री और एबिटा में तेज गिरावट ने विश्लेषकों को चिंतित कर दिया।

Ankur Tyagi
Nov 11, 2024
सोमवार के कारोबार में एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयरों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे बाकी कंपनियों की तुलना में कमज़ोर आए। विश्लेषकों ने कहा कि साल-दर-साल आधार पर बिक्री में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि प्रतिस्पर्धियों ने 3-4 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की। बिक्री और एबिटा में तेज गिरावट ने विश्लेषकों को चिंतित कर दिया।

नोमुरा इंडिया ने कमजोर नतीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वित्त वर्ष 25-27 के ईपीएस अनुमानों में 13 प्रतिशत की कटौती की। इसने अपने अनुमानों को सितंबर 2026 तक आगे बढ़ाया और एशियन पेंट्स का मूल्यांकन 45 गुना के पी/ई पर किया, जो इसके पिछले 10 साल के औसत से 20 प्रतिशत कम है)।

"इसलिए, हमने अपना लक्ष्य मूल्य घटाकर 2,500 रुपये कर दिया है (पहले 2,850 रुपये था)। हम वित्त वर्ष 25-27 एफ के दौरान 12 प्रतिशत की ईपीएस सीएजीआर का अनुमान लगाते हैं। हम अपनी तटस्थ रेटिंग बनाए रखते हैं," इसने कहा।

बीएसई पर शेयर 9.3 प्रतिशत गिरकर 2,511.65 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। जेपी मॉर्गन ने कथित तौर पर एशियन पेंट्स के शेयर को अंडरवेट में डाउनग्रेड कर दिया है और इसके लक्ष्य मूल्य को घटाकर 2,400 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने शेयर के लिए 2,100 रुपये का लक्ष्य मूल्य सुझाया है। मॉर्गन स्टेनली ने शेयर को 2,522 रुपये पर देखा है।

नोमुरा इंडिया ने कहा कि एशियन पेंट्स का सकल लाभ मार्जिन दूसरी तिमाही में 42 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में 260 आधार अंक घटकर 40.8 प्रतिशत रह गया, जिसका कारण निम्नस्तरीय मिश्रण (उच्च मार्जिन वाले बाहरी पेंट्स की कम बिक्री), कच्चे माल का अधिक मूल्य, अवशेष मूल्य में कटौती, तथा कमजोर मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण डीलरों को अधिक छूट है।

एशियन पेंट्स ने दूसरी तिमाही के दौरान 2.5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की है, जिसके बारे में नोमुरा का मानना है कि इससे तीसरी तिमाही में मूल्य निर्धारण स्थिर रहेगा तथा चौथी तिमाही में 2-2.5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि होगी।

दूसरी तिमाही में, ओपीएम में 480 आधार अंकों की गिरावट आई और यह 15.4 प्रतिशत पर आ गई, जो हमारे पूर्वानुमान 18.4 प्रतिशत से कम है, ऐसा स्टाफ लागत में वृद्धि के कारण हुआ - इसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अन्य सभी कम्पनियों में भी देखी गई।

"एशियन पेंट्स का ओपीएम अंतर प्रतिस्पर्धियों की तुलना में दूसरी तिमाही में काफी कम हो गया है, जिसमें बर्जर पेंट्स 15.6 प्रतिशत (सालाना आधार पर 150 आधार अंकों की गिरावट), कंसाई नेरोलैक 10.9 प्रतिशत (सालाना आधार पर 310 आधार अंकों की गिरावट), एकेजेडओ नोबल 14.9 प्रतिशत (सालाना आधार पर 10 आधार अंकों की वृद्धि) और इंडिगो पेंट्स 13.9 प्रतिशत (सालाना आधार पर 125 आधार अंकों की गिरावट) पर है।

नोमुरा इंडिया ने कहा, "हमें उम्मीद है कि एपीएनटी (और अन्य कंपनियों) के मार्जिन में तीसरी तिमाही से सुधार होगा: (1) दूसरी तिमाही के अंत में इनपुट लागत में नरमी; (2) बेहतर मिश्रण; और (3) दूसरी तिमाही में मूल्य वृद्धि का पूरा प्रभाव। ईबीआईटीडीए में हमारे और आम सहमति अनुमान -8-9 प्रतिशत की तुलना में 28 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई है।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Nov 11, 2024