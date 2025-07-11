scorecardresearch
LIC से लेकर SBI Life तक, अब इन शेयरों को ट्रैक करेगा नया BSE Index

एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज BSE Insurance Index लॉन्च किया है। यह इंडेक्स उन सभी कंपनियों को शामिल करता है जो BSE 1000 Index का हिस्सा हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 14:31 IST
Asia Index Pvt Ltd.

शेयर बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। BSE (Bombay Stock Exchange) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज BSE Insurance Index लॉन्च किया है। यह इंडेक्स उन सभी कंपनियों को शामिल करता है जो BSE 1000 Index का हिस्सा हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित हैं।

क्या है BSE Insurance Index?

इस नए इंडेक्स को फ्री-फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर तैयार किया गया है। इसका मतलब ये कि कंपनी के उन शेयरों को वेट दिया गया है जो मार्केट में खुले तौर पर ट्रेड हो रहे हैं। किसी एक कंपनी का अधिकतम वेटेज 25% से ज्यादा नहीं होगा।

इसका बेस वैल्यू 1000 रखा गया है और इसकी पहली वैल्यू डेट 18 जून 2018 से मानी गई है। यह इंडेक्स हर 6 महीने में दो बार जून और दिसंबर में रीव्यू और अपडेट किया जाएगा।

निवेशकों को क्या मिलेगा फायदा?

इस इंडेक्स की मदद से अब निवेशक भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की परफॉर्मेंस को एक जगह पर देख पाएंगे। जो लोग इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक नया बेंचमार्क होगा। इससे जुड़े ETF और इंडेक्स फंड लॉन्च किए जा सकते हैं, जिससे पैसिव इनवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाना आसान होगा।

यह इंडेक्स सिर्फ रिटेल इनवेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस (PMS) और म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए भी बेंचमार्क के तौर पर काम आ सकता है। इससे इन फंड्स की परफॉर्मेंस को सेक्टर के हिसाब से मापना आसान होगा।

इंश्योरेंस सेक्टर को मिलेगा फोकस

भारत में इंश्योरेंस सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक उसके लिए कोई खास इंडेक्स मौजूद नहीं था। BSE Insurance Index इस गैप को भरता है। अब यह सेक्टर अलग से ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे इसमें निवेश करने वालों को ट्रांसपेरेंसी और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का फायदा मिलेगा।

हालांकि बीएसई ने फिलहाल इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों की लिस्ट नहीं दी है, लेकिन इसमें LIC, HDFC Life, ICICI Prudential, SBI Life जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होने की पूरी संभावना है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 11, 2025