Ashish Kacholia के सपोर्ट वाले शेयर में ताबड़तोड़ रैली! लगातार लग रहा अपर सर्किट - 1 हफ्ते में 33% चढ़ा भाव

आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दिग्गज निवेशक Ashish Kacholia ने Q4 FY25 में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। इस शेयर में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 13:34 IST

Ashish Kacholia Portfolio Stock: मार्च तिमाही के खत्म होने के बाद दिग्गज निवेशकों के पोर्टफोलियो में मौजूद शेयर सामने आ रहे हैं जिसका सीधा असर स्टॉक के प्राइस पर पड़ रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दिग्गज निवेशक Ashish Kacholia ने Q4 FY25 में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। 

advertisement

आशीष कचोलिया द्वारा शेयर खरीदने के बाद कंसल्टिंग सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी Qualitek Labs Ltd के शेयर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई पर लिस्ट यह शेयर पिछले 1 हफ्ते में 33% चढ़ा चुका है और आज यानी 16 अप्रैल को भी शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। 

बैक टू बैक अपर सर्किट

9,11,15 और आज 16 अप्रैल पिछले 4 कारोबारी दिनों से स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लग रहा है। 

आशीष कचोलिया के पास Qualitek Labs में कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया ने मार्च तिमाही (Q4 FY25) में Qualitek Labs की 3.6% हिस्सेदारी खरीदी है। आशीष कचोलिया ने इस कंपनी के 559,700 इक्विटी शेयर खरीदें है जिसकी वैल्यू 6.4 करोड़ रुपये है। 

Qualitek Labs Share Price 

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 10% के अपर सर्किट के साथ 29.25 रुपये चढ़कर 322.05 रुपये पर है। 

Qualitek Labs Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 33 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

हालांकि YTD आधार पर देखें तो शेयर 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है और पिछले 6 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा 2 गुना करते हुए 103 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
