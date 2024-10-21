scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारएक ही दिन में ₹6 करोड़ की कमाई! आशीष काचोलिया को इस Stock ने बनाया मालामाल

एक ही दिन में ₹6 करोड़ की कमाई! आशीष काचोलिया को इस Stock ने बनाया मालामाल

Fineotex Chemical Ltd (FCL) के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। सोमवार को इंड्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों के वॉल्यूम में 1.01 गुना से ज्यादा का उछाल देखा गया।

Advertisement
UPDATED: Oct 21, 2024 15:16 IST

Fineotex Chemical Ltd (FCL) के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। सोमवार को इंड्रा डे के दौरान स्टॉक 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयरों के वॉल्यूम में 1.01 गुना से ज्यादा  का उछाल देखा गया।

एक ही दिन में करोड़ों

इस तेजी का फायदा दिग्गज निवेशक आशीष काचोलिया को मिला है। सितंबर 2024 तक आशीष काचोलिया के पास कंपनी में 31,35,568 शेयर या 2.74 प्रतिशत हिस्सेदारी है।  इसके अलावा सितंबर 2024 में विदेशी निवेशक यानि FIIs ने 27,23,098 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को 0.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.28 प्रतिशत कर लिया। अगर आप कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो सोमवार को स्टॉक में 5 प्रतिशत यानि 20 रुपए प्रति शेयर का उछाल देखने को मिला। इस हिसाब से एक दिन में आशीष काचोलिया को (31,35,568 शेयर X ₹20 प्रति शेयर की बढ़त) = ₹6,27,11,360 यानि 6 करोड़ से ऊपर का फायदा हो गया।

advertisement

बिजनेस मॉडल

आपको बता दें कि Fineotex Chemical Ltd, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ये अलग-अलग स्पेशलिटी केमिकल्स की एक प्रमुख निर्माता कंपनी है। उनका मुख्य बिजनेस टेक्सटाइल केमिकल्स है, जिसमें वो अपनी सहायक कंपनी Biotex Malaysia के जरिए से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो सेनिटाइजर्स और डिटर्जेंट जैसे सफाई और स्वच्छता प्रोडक्ट की भी सर्विस देती हैं। फाइनोटेक्स के पास 470 से अधिक प्रोडक्ट्स कैटेगरी हैं, जिसमें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के हर चरण के लिए रसायन, तेल और पानी आधारित ड्रिलिंग फ्लूइड्स और घरेलू सफाई करने वाले कीटाणुनाशक शामिल हैं। 70 से अधिक देशों में उपस्थिति और 100 से अधिक डीलरों के नेटवर्क के साथ, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाहर ग्रुप और रेमंड जैसे प्रमुख ग्राहकों की सेवा करते हैं।

कंपनी के फंडामेंटल्स

कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। जिसका मार्केट कैप ₹4,700 करोड़ से अधिक है, साथ ही इसमें महत्वपूर्ण कर्ज  की कमी भी हुई है। पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें 39.8 प्रतिशत का शानदार CAGR हासिल किया है। चालू वित्त वर्ष की पहले तिमाही (Q1FY25) और सालान रिजल्ट्स (FY24) में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी दिखता है।  कंपनी का ROCE 39 प्रतिशत और ROE 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। स्टॉक अपने 52 वीक लो के ₹281.05 प्रति शेयर से 48 प्रतिशत ऊपर है। साथ ही 5 सालों में 1,555 प्रतिशत और एक दशक में 3,600 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Oct 21, 2024