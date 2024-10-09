32 रुपए का स्टॉक बना तूफान! Upper Circuit रुक नहीं रहा



हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दो दिनों से स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। पिछले दो दिनों में स्टॉक का भाव ₹26.75 प्रति शेयर से बढ़कर 32 रुपए पर पहुंच गया है।

स्मॉलकैप फर्म Jyoti Structures Ltd. के शेयरों में मंगलवार और बुधवार को 10-10 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा। दिनभर के सत्र में कुल 5,34,41,042 शेयरों का लेनदेन होता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 2,802 करोड़ पर पहुंच गया है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई देखें तो ₹34.05 के उच्चतम और ₹10.71 के न्यूनतम स्तर के बीच है।

स्टॉक में तेजी क्यों?

स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह दिग्गज निवेशक आशीष काचोलिया हैं। आशीष काचोलिया के जरिए कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद 10% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। उनके पास कंपनी के लगभग 22,036,118 इक्विटी शेयर हैं, जो 2.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के आसपास हैं। आशीष काचोलिया की वर्तमान निवेश की रकम कंपनी में लगभग ₹63 करोड़ है।

आपको बता दें कि Jyoti Structures Ltd. का स्टॉक 8 में से 8 EMA या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।

ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को एक प्रमुख प्राइवेट डेवलपर से 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावरों की आपूर्ति के लिए ₹105.57 करोड़ का आदेश मिला है। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही के लिए इसका रेवेन्यू ₹88.29 करोड़ रहा। उसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹5.09 करोड़ रहा। Q1FY25 के लिए EPS (अर्निग प्रति शेयर) ₹0.06 प्रति शेयर रहा। EPS यह दर्शाता है कि कंपनी से निवेशक प्रत्येक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रहे हैं।

शेयर का इतिहास

Jyoti Structures Ltd. के शेयरों ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। 8 अक्टूबर तक पिछले तीन महीनों में स्टॉक्स में 11.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2024 की शुरुआत से स्टॉक्स 56 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। एक साल और तीन साल की रिटर्न करीब 92 प्रतिशत और 99.25 प्रतिशत रहा है। वहीं ऑल टाइम हाई स्टॉक का 327 प्रति शेयर रहा है।

Shareholding Pattern को देखें तो विदेशी निवेशकों की 1.41 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं घरेलू निवेशकों की 1.86 प्रतिशत होल्डिंग है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।