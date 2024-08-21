Anil Ambani की इस कंपनी का नाम Adani से जुड़ते ही बना रॉकेट, क्या है मामला?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAnil Ambani की इस कंपनी का नाम Adani से जुड़ते ही बना रॉकेट, क्या है मामला?

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि अडानी पावर विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के बुटीबोरी थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण करने के लिए CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बात कर रही है। इस पावर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करीब 6000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Aug 21, 2024 14:12 IST
दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी और गौतम अडानी
Anil Ambani की इस कंपनी के दिन क्या बदलने वाले हैं? Adani का नाम क्यों अनिल अंबानी की इस कंपनी से जोड़ा जा रहा है? अगर आप गौर करें तो Reliance Power के स्टॉक में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। आज तो स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल ही रहा है। लेकिन पिछले 5 दिनों में शेयर 21 प्रतिशत भाग चुका है। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक बार-बार अपर सर्किट क्यों मार रहा है?

मीडिया रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट की रिपोर्ट्स को मानें तो अनिल अंबानी की बंद पड़ी कंपनी की किस्मत बदलने वाली है। इस कंपनी को गौतम अडानी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। यहां Reliance Power को लेकर चर्चाएं काफी गरम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप पावर सेक्टर में अपना दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पावर सेक्टर में गौतम अडानी एक और कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मिंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी Adani Power Limited जो नागपुर बेस्ड है, उसके बुटीबोरी थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण की तैयारी कर रही है। 600 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की क्षमता वाला ये पावर प्लांट विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। आपको बता दें कि  विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज रिलायंस पावर की सब्सिडियरी कंपनी है।  

अधिग्रहण

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि अडानी पावर विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड के बुटीबोरी थर्मल पावर प्लांट के अधिग्रहण करने के लिए CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बात कर रही है। इस पावर प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करीब 6000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। हालांकि वर्तमान में इस प्लांट से बिजली प्रोडक्शन बंद है। इस डील के बारे में दोनों ही कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आए हैं। अडानी से पहले सज्जन जिंदल की कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड ने भी अनिल अंबानी की इस कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि बाद में महंगे वैल्यूएशन और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते वो पीछे हट गए थे।  

अब ऐसे में सवाल उठता है कि कितने में डील हो सकती है? 

अडानी ग्रुप इस कंपनी को 3000 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो फिलहाल तो पावर प्लांट में प्रोडक्शन बंद है। अगर कंपनी ऑपरेशनल नहीं है तो फिर इस कंपनी को अडानी ग्रुप क्यों खरीदना चाहते हैं? आपको बता दें कि अडानी ग्रुप अगर ये डील पूरी कर लेती है तो पावर सेक्टर में उसका दायरा बढ़ने की संभावना है। वो पावर सेक्टर की एक बड़ी प्लेयर बन सकती है। अडानी ग्रुप, पावर सेक्टर के अंदर कई पावर प्लांट को ऑपरेशनल कर रही है। अनिल अंबानी की पावर कंपनी के साथ डील से अडानी के पावर वर्टिकल के रेवेन्यू में तेजी आएगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 21, 2024