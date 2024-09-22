scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारArkade Developers का IPO डबल होगा या ठंडा रहेगा ?

Arkade Developers का IPO डबल होगा या ठंडा रहेगा ?

आंकड़ों के अनुसार, इस मेनबोर्ड इश्यू को पहले दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया था और अंत में इसे कुल 106.83 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। रिटेल श्रेणी में 51.39 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) में 163.02 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) की श्रेणी में 163.16 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 22, 2024 17:34 IST

मुंबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी आर्केड डेवलपर्स के IPO को सभी श्रेणियों के निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ये IPO 16 सितंबर को खुला था और 19 सितंबर को बंद हो गया। कंपनी के IPO का आवंटन 20 सितंबर को फाइनल हो चुका है और इसकी लिस्टिंग संभावित रूप से 24 सितंबर, मंगलवार को हो सकती है।

advertisement

आंकड़ों के अनुसार, इस मेनबोर्ड इश्यू को पहले दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया था और अंत में इसे कुल 106.83 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। रिटेल श्रेणी में 51.39 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) में 163.02 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) की श्रेणी में 163.16 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।

ग्रे मार्केट में जबरदस्त मांग

ग्रे मार्केट में आर्केड डेवलपर्स के शेयरों की मांग काफी अधिक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के अनुसार, कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस ₹128 से ₹63 अधिक यानी ₹191 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। यह 49.22% का प्रीमियम दर्शाता है, जो निवेशकों की सकारात्मक धारणा का संकेत है।

IPO का उद्देश्य और उपयोग

आर्केड डेवलपर्स ने अपने IPO के जरिए 3.2 करोड़ नए शेयर जारी कर ₹410 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस राशि का उपयोग कंपनी अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करने, नई भूमि अधिग्रहण और अन्य कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए करेगी। इश्यू का प्राइस बैंड ₹121 से ₹128 प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

कंपनी का प्रदर्शन और भविष्य


आर्केड डेवलपर्स ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विकास किया है। 31 जुलाई 2023 तक, कंपनी ने 1.80 मिलियन वर्ग फुट का आवासीय क्षेत्र विकसित किया है। 2017 से FY 2023 की पहली तिमाही के बीच, कंपनी ने 1,040 आवासीय इकाइयों को लॉन्च किया, जिनमें से 792 यूनिट्स बेची जा चुकी हैं।

आर्केड डेवलपर्स की इस सफल IPO के बाद अब इसकी लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार है। निवेशक और बाजार विशेषज्ञ इसकी लिस्टिंग को लेकर उत्साहित हैं, जो सेक्टर में नए अवसरों की संभावनाओं को उजागर कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 22, 2024