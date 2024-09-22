Arkade Developers का IPO डबल होगा या ठंडा रहेगा ?

मुंबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी आर्केड डेवलपर्स के IPO को सभी श्रेणियों के निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। ये IPO 16 सितंबर को खुला था और 19 सितंबर को बंद हो गया। कंपनी के IPO का आवंटन 20 सितंबर को फाइनल हो चुका है और इसकी लिस्टिंग संभावित रूप से 24 सितंबर, मंगलवार को हो सकती है।

आंकड़ों के अनुसार, इस मेनबोर्ड इश्यू को पहले दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया था और अंत में इसे कुल 106.83 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। रिटेल श्रेणी में 51.39 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) में 163.02 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) की श्रेणी में 163.16 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।

ग्रे मार्केट में जबरदस्त मांग

ग्रे मार्केट में आर्केड डेवलपर्स के शेयरों की मांग काफी अधिक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के अनुसार, कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस ₹128 से ₹63 अधिक यानी ₹191 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। यह 49.22% का प्रीमियम दर्शाता है, जो निवेशकों की सकारात्मक धारणा का संकेत है।

IPO का उद्देश्य और उपयोग

आर्केड डेवलपर्स ने अपने IPO के जरिए 3.2 करोड़ नए शेयर जारी कर ₹410 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। इस राशि का उपयोग कंपनी अपने चल रहे प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषित करने, नई भूमि अधिग्रहण और अन्य कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए करेगी। इश्यू का प्राइस बैंड ₹121 से ₹128 प्रति शेयर निर्धारित किया गया था।

आर्केड डेवलपर्स ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विकास किया है। 31 जुलाई 2023 तक, कंपनी ने 1.80 मिलियन वर्ग फुट का आवासीय क्षेत्र विकसित किया है। 2017 से FY 2023 की पहली तिमाही के बीच, कंपनी ने 1,040 आवासीय इकाइयों को लॉन्च किया, जिनमें से 792 यूनिट्स बेची जा चुकी हैं।

आर्केड डेवलपर्स की इस सफल IPO के बाद अब इसकी लिस्टिंग का बेसब्री से इंतजार है। निवेशक और बाजार विशेषज्ञ इसकी लिस्टिंग को लेकर उत्साहित हैं, जो सेक्टर में नए अवसरों की संभावनाओं को उजागर कर सकता है।