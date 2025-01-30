scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारDefence Share: DRDO से मिला ऑर्डर तो रॉकेट बना ये डिफेंस शेयर, अब इतना पहुंचा स्टॉक प्राइस

Defence Share: DRDO से मिला ऑर्डर तो रॉकेट बना ये डिफेंस शेयर, अब इतना पहुंचा स्टॉक प्राइस

Defence Share: स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस सपाट कारोबार के बीच डिफेंस कंपनी Apollo Micro System के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यह तेजी DRDO से मिले ऑर्डर के बाद आया है। रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 30, 2025 10:14 IST
Paras Defence share price: The stock saw high trading volume of BSE today.
Paras Defence share price: The stock saw high trading volume of BSE today.

Share Market Today: शेयर बाजार (Stock Market) के दोनों एक्सचेंज (BSE-NSE) सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इस सपाट कारोबार के बीच डिफेंस कंपनी के शेयर (Defence Share) में जबरदस्त तेजी आई है। Apollo Micro System के शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हाल ही में कंपनी को DRDO से बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई। 

advertisement

शेयर का हाल (Apollo Micro System Share)

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर स्मॉलकैप डिफेंस स्टॉक अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर 6 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सुबह 10 बजे कंपनी के शेयर 6.30 फीसदी की बढ़त के साथ 132.37 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। बुधवार को कंपनी के शेयर 124.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।  

 4.65 करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी को DRDO और अडानी ग्रुप (Adani Group) से 4.65 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। इस बड़े ऑर्डर के बाद निवेशकों की दिलचस्पी स्मॉलकैप डिफेंस स्टॉक में बढ़ गई। इसके अलावा कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और प्राइवेट कंपनी से 21.42 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला। 

कब आएगा तिमाही नतीजा? (Apollo Micro System Q3 Result)

Apollo Micro System ने शेयर बाजार को बताया कि वह 4 फरवरी 2025 (मंगलवार) को तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। कंपनी चालू कारोबारी साल के अक्टूबर से दिसंबर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी देगा। 

कैसा है शेयर का परफॉर्मेंस (Apollo Micro System Share Performance)

पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 12.05 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, छह महीने में स्टॉक 10.30 फीसदी का उछाल आया है। इसी तरह एक महीने में शेयर में 23.03 फीसदी का शानदार उछाल आया है। स्टॉक का 52 वीक लो 87.99 रुपये  और 52 वीक हाई 157.00 रुपये था। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 30, 2025