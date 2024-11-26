scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani Group के लिए बहुत बुरी खबर! कल बाजार में क्या होगा

Adani Group के लिए बहुत बुरी खबर! कल बाजार में क्या होगा

भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की परेशानियां एक बार बढ़ती नजर आ रही है। अडानी शेयरों के लिए बुधवार के दिन भी दबाव देखने को मिल सकता है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 26, 2024 17:23 IST

भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की परेशानियां एक बार बढ़ती नजर आ रही है। अडानी शेयरों के लिए बुधवार के दिन भी दबाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका घूसकांड के आरोपों में घिरे गौतम अडानी को ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Moody's ने बड़ा झटका दिया है। आइये जानते हैं पूरी खबर...

advertisement

 दरअसल मूडीज ने अडानी की 7 कंपनियों की रेटिंग आउटलुक को गिराकर निगेटिव कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने Adani ग्रुप की 7 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव कर दिया है। मूडीज ने अडानी समूह की जिन कंपनियों के आउटलुक बदले गए हैं उनमें Adani Green, Adani Ports, Adani Transmission, Adani Electricity Mumbai Limited, Adani International Container Terminal, Adani Ports and Special Economics Zone Limited शामिल है। अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन की दो-दो इकाईयों की रेटिंग बदली गई है. वहीं अडानी इलेक्ट्रिसिटी, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया गया है।

अमेरिका में अडानी के घूसकांड के खुलासे के बाद अडानी समूह की कंपनियों की रेटिंग में ये बदलाव किया गया है। मूडीज ने उसे बदलकर निगेटिव कर दिया है। 

Fitch ने भी किया डाउनग्रेड
अमेरिका रिश्वतकांत के बाद अडानी ग्रुप के लिए एक और बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मूडीज के अलावा Fitch ने भी अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव किया है। फिच ने अडानी ग्रुप  की चार कंपनियों की रेटिंग को स्टेबल से घटाकर नेगटिव कर दिया है। फिच ने अडानी पोर्ट्स की रेटिंग को BBB- की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क और विदेशी फंड जुटाने में अड़चनों के चलते डाउनग्रेड कर दिया है। इतना ही नहीं फिच अडानी की मौजूदा कर्ज पर भी नजरें बनाए हुए है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के बढ़ते रिस्क के चलते कंपनियों की रेटिंग को निगेटिव किया गया है। फिच के मुताबिक इस रिस्क के चलते इन रेटिंज एंटिटीज की फंडिंग एक्सेस और उसकी लिक्विडिटी पर असर दिख सकता है। इतना ही नहीं फिच ने कहा है कि वो अडानी के खिलाफ चल रही जांच पर नजर बनाए हुए हैं। फिच ने अडानी पोर्ट्स की रेटिंग को BBB, नार्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिवल प्राइवेट लिमिटेड की रेटिंग BB+, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की रेटिंग  BB+ कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अमेरिका में जो विवाद हुआ है, वो मुख्य तौर पर अडानी एनर्जी से जुड़ा है, लेकिन इसका असर समूह की बाकी कंपनियों पर भी पड़ सकता है।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 26, 2024