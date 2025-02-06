scorecardresearch
Reliance Power Share Price: Anil Ambani की कंपनी अब घाटे में नहीं, खबर आते ही शेयर खरीदने के लिए लगी लाइन

Reliance Power stock: बुधवार को रिलायंस पावर ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी के नतीजों का असर आज देखने को मिल रहा है। आज सुबह से रिलायंस पावर के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 6, 2025 11:12 IST
Reliance Power Share Price: 6 फरवरी को शेयर बाजार में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। इस मिलेजुले कारोबार के बीच अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर फोकस में बनी हुई है। दरअसल, कंपनी के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिली। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 9 फीसदी तक चढ़ गए। शेयर में अचानक तेजी कंपनी द्वारा जारी हुए तिमाही नतीजे के कारण आई है। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वह पूरी तरह से कर्जमुक्त हो गई है और अब कंपनी भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। खबर लिखे जाने तक 11 बजे रिलायंस पावर के शेयर (Reliance Power Share Price) 7.14 फीसदी की तेजी के साथ 42.77 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बुधवार को रिलायंस पावर का शेयर 39.89 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। शेयर में तेजी के साथ कंपनी का मार्केट-कैप भी 17,513.99 करोड़ रुपये हो गया।

रिलायंस पावर का वित्तीय प्रदर्शन (Reliance Power Q3 Results)

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 41.95 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही 1136.75 करोड़ रुपये के घाटे में थी। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 2,159.44 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। इसके अलावा कंपनी का EBITDA 492 करोड़ रुपये रहा। 

रिलायंस पावर शेयर खरीदें? (Reliance Power Share Price Target 2025)

सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने रिलायंस पावर के शेयर को लेकर कहा कि अगर आज बाजार बंद तक शेयर  42.22 से ऊपर बना रहता है तो अगले तीन महीने के लिए टारगेट प्राइस  53.50 रुपये होगा। हालांकि, निवेशकों को 39 रुपये पर स्टॉपलॉस मेंटेन करना चाहिए। 

रिलायंस शेयर का हाल (Reliance Power Share Price History)

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में 12 फीसदी की तेजी आई है। वहीं महीने भर से स्टॉक फ्लैट है। इसी तरह बीते छह महीने में शेयर ने 39 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 2 साल में स्टॉक 262 फीसदी और पांच साल में 2460 फीसदी चढ़ गया है।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 6, 2025