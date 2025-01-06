Anil Ambani के शेयर की खस्ता हालत, 107 रुपये से गिरकर 3 रुपये हो गया स्टॉक प्राइस

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) के शेयरों में काफी समय से बिकवाली देखने को मिला है। पिछले कई सत्रों से कंपनी के शेयर में बिकवाली आई है। हालांकि, बीते एक महीने में कंपनी के शेयर 25 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। अगर शेयर की कीमत की बात करें तो यह अपनी लिस्टिंग प्राइस से 96 फीसदी गिर गया है।

6 जनवरी 2025 को कंपनी के शेयर 3 रुपये प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गए थे। आज रिलायंस होम फाइनेंस शेयर 2.13 फीसदी गिरकर 3.67 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर की परफॉर्मेंस शानदार नहीं रही है। बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 9 फीसदी तक गिर गए हैं। पिछले तीन महीने में कंपनी के शेयर 28 फीसदी तक गिर गए हैं। हालांकि, पांच साल से अभी तक कंपनी के शेयर ने 40 फीसदी का रिटर्न दिया है। अब कंपनी का एम-कैप 182.20 करोड़ रुपये है।

निवेशक क्यों बेच रहे हैं स्टॉक

बाजार नियामक (SEBI) ने पिछले साल रिलायंस होम फाइनेंस पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली आई। यह बिकवाली इस साल तक जारी है। सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में कार्रवाई की थी। सेबी ने आदेश दिया कि नेटिजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पांच पक्ष को 130 करोड़ रुपये का भुगतान करें। इस भुगतान के लिए सेबी ने 15 दिन का समयसीमा दिया। अगर कंपनी 15 दिन के भीतर यह भुगतान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति और बैंक अकाउंट कुर्क हो जाएगी।

LIC है सबसे बड़ा निवेशक

रिलायंस होम फाइनेंस के पब्लिक शेयरधारकों में भारत जीवन बीमा निगम (LIC) की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ट्रेंडलाइन द्वारा मिले गए डेटा के अनुसार एलआईसी के पास करीब 1.54 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, रिलायंस होम फाइनेंस में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 99.26 फीसदी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

