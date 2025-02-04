scorecardresearch
Anil Ambani के शेयर की बुरी हालत, Budget के बाद से निवेशक धड़ाधड़ भेजने लगे स्टॉक

Anil Ambani के शेयर की बुरी हालत, Budget के बाद से निवेशक धड़ाधड़ भेजने लगे स्टॉक

स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव आम है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच एक ऐसी कंपनी भी है जिसने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है पर अब शेयर में भारी बिकवाली आई। हालांकि, निवेशकों को उम्मीद है कि 6 फरवरी के बाद शेयर में एक बार तेजी आ सकती है। हम रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Reliance Communications- RCom) के बारे में बात कर रहे हैं। 

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Feb 4, 2025 10:49 IST

Reliance Communications Share: स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव आम है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच एक ऐसी कंपनी भी है जिसने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है पर अब शेयर में भारी बिकवाली आई। हालांकि, निवेशकों को उम्मीद है कि 6 फरवरी के बाद शेयर में एक बार तेजी आ सकती है। हम रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Reliance Communications- RCom) के बारे में बात कर रहे हैं। 

रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1 फरवरी को 1.56 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। बीते सत्र में भी शेयर 4.46 फीसदी गिरकर ₹1.50 प्रति शेयर पर बंद हुआ। यह अभी तक का न्यूनतम स्तर है। हालांकि, आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज 10.30 बजे 4.73 फीसदी की तेजी के साथ 1.55 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। 

छह दिन का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन

अनिल अंबानी(Anil Ambani) की कंपनी के शेयर छह दिन के लिए ट्रेडिंग सस्पेंशन है। ऐसे में शेयर के लिए 6 फरवरी 2025 काफी अहम है। दरअसल, इस दिन स्पेशल ट्रेडिंग में यह पता चल जाएगा कि शेयर में गिरावट आगे भी जारी रहेगी या नहीं। 

कैसी है कंपनी की परफॉर्मेंस (Reliance Communications Q3 Update)

अभी तक कंपनी ने दिसंबर 2024 तिमाही के नतीजे जारी नहीं किये हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी की बोर्ड मीटिंग 6 फरवरी को होगी। इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी तीसरी तिमाही नतीजे को मंजूरी देगी। इस नतीजे में कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देगी। आपको बता दें कि शेयर में जारी गिरावट के कारण अब कंपनी का एम-कैप केवल 414.83 करोड़ रुपये रह गया। 

कैसा है शेयर का परफॉर्मेंस (Reliance Communications Share Price)

रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर एक साल में 20 फीसदी कर गिर गया। वहीं, 3 महीने में शेयर 33 फीसदी से अधिक गिर गया। वर्तमान में कंपनी का 52-वीक हाई  2.59 रुपये और 52 वीक लो 1.50 रुपये है। 

शेयर में तगड़ी गिरावट के निवेशकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। शेयर की लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक समय ऐसा भी था कि यह शेयर 120 फीसदी का उछाल आया। 10 जनवरी 2008 में स्टॉक 820.80 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच गया। अब स्टॉक अपने 1.50 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 4, 2025