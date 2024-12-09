Anil Ambani के कंपनी Reliance Power share में बंपर उछाल, जानिए वजह

अनिल अंबानी की कंपनी Reliance Power के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। शेयरों की कीमत में सोमवार को 3 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। आइये इस तेजी के पीछे की वजह जानते हैं।

दरअसल अनिल अंबानी के जरिए संचालित कंपनी रिलायंस पावर ने अपनी सहायक कंपनी Samalkot Power Ltd के जरिए लोन डिफॉल्ट का निपटारा करने की घोषणा की गई है। जिसके असर से रिलायंस पावर BSE पर ₹46.00 प्रति शेयर तक 3.41% तक चढ़े।

advertisement

रिलायंस पावर ने कहा कि उनकी सहायक कंपनी समलकोट पावर लिमिटेड ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के साथ अपनी टर्म लोन पर बकाया ब्याज का पूरी तरह से भुगतान किया है। कंपनी का कहना है कि इस कदम से सब्सिडियरी कंपनी के रिपेमेंट डिफॉल्ट का मामला सुलझ गया है। जिससे रिलायंस पावर की लोन गारंटर के रूप में संभावित देनदारी समाप्त हो जाती है। समालकोट के जरिए कंपनी का गारंटर के रूप में उपरोक्त लोन का डिफॉल्ट खत्म हो गया है।

एक दूसरे घटनाक्रम में पिछले हफ्ते, Solar Energy Corporation of India (SECI) ने रिलायंस पावर को रेन्यूएबल एनर्जी टेंडरों से प्रतिबंधित करने का आदेश वापस ले लिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले कंपनी के डिबारमेंट पर स्टे आदेश दिया था। इसके बाद 6 नवंबर को SECI ने रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस NU BESS को राज्य-नियंत्रित संस्था के जरिए जारी किए गए टेंडरों में तीन साल के लिए भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि कंपनियों के जरिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज़ जमा किए गए थे।

हालांकि 3 दिसंबर को, रिलायंस पावर ने सूचित किया कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कंपनी को रेन्यूबल एनर्जी टेंडरों से प्रतिबंधित करने का आदेश वापस ले लिया है।

रिलायंस पावर ने कहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने सूचित किया है कि कंपनी को जारी किया गया डिबारमेंट नोटिस तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है। इसके अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, सिवाय रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्व में महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) के, SECI के जरिए जारी सभी टेंडरों में भाग लेने के लिए योग्य हैं।

रिलायंस पावर शेयर की कीमतों में मजबूत बढ़त देखने को मिली है, जहां स्टॉक एक सप्ताह में 14% से अधिक और तीन महीनों में 47% से अधिक बढ़ा है। रिलायंस पावर के शेयर ने 6 महीने में 80% से अधिक की वृद्धि की है और साल दर साल (YTD) 85% से अधिक रिटर्न दिया है। इस दौरान, बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने छह महीने में 8.8% और YTD 13% की वृद्धि दर्ज की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।