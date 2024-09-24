scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Power में 5% की तेजी, शेयरों में 9वें दिन भी उछाल, जानिए क्या है कारण?

रिलायंस पावर के बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है,जिसका असर स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के बोर्ड ने 1525 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इश्यू को मंजूरी दे दी है।

UPDATED: Sep 24, 2024 09:56 IST
Reliance Power
Reliance Power

रिलायंस पावर के बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है,जिसका असर स्टॉक पर तेजी के तौर पर दिख रहा है। लगातार 9वें दिन शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के बोर्ड ने 1525 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इश्यू को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने 33 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 1,524.60 करोड़ तक जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर को मंजूरी दी है।

प्रेफेरेंशियल अलॉटमेंट एक कॉर्पोरेट सिस्टम है जिसके जरिए से कोई कंपनी पब्लिक ऑफरिंग करने के बजाय निवेशकों के सिलेक्टेड पार्टी को शेयर या कनवर्टिबल सिक्योरिटी जारी करती है। कंपनी ने ये फैसला सोमवार 23 सितंबर 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान लिया. यह इश्यू प्राइस सोमवार को कंपनी के अंतिम ट्रेडिंग प्राइस 38.15 से 13 प्रतिशत डिस्काउंट पर है।

कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा है कि कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलायंस पावर की नेटवर्थ 11,155 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,680 करोड़ रुपये हो जाएगी। साथ ही रिलायंस पावर के प्रोमोटर कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इसमें 600 करोड़ रुपये डालेंगे। ये प्रस्ताव अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले ग्रुप की एक अन्य कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 6,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिन बाद आया है। पिछले हफ्ते अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी ने कहा था कि उसने पावर जनेरेशन कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड से जुड़े 3,872.04 करोड़ रुपये के ऑब्लिगेशन का सेटलमेंट कर दिया है, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ उसका डेट जीरो हो गया है.

पैसे का इस्तेमाल?
रिलायंस पावर ने बताया कि प्रेफेरेंशियल इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग सीधे तौर पर बिज़नेस ऑपरेशन के विस्तार और या सहायक कंपनियों और जॉइट वेंचर में निवेश, लोन में कमी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बढ़ी हुई पूंजी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की भागीदारी का समर्थन करेगी।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिक्री की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश अपने SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह पर ही करें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Sep 24, 2024