Angel One ने किया तगड़े Dividend का एलान, फिर भी निवेशक क्यों बेच रहे स्टॉक

Angel One Dividend: Angel One Limited बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से लाखों लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। एंजल वन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिड भी है। कंपनी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। एंजल वन के शेयरों ने न्यूनतम स्तक को छू लिया है। हाल ही में कंपनी ने एलान किया था कि वह शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा देगी।

ऐसे में सवाल आता है कि लाभांश के एलान के बावजूद निवेशक कंपनी के शेयर क्यों बेच रहे हैं।

क्या है शेयर प्राइस (Angel One Share Price)

आज सुबह एंजल वन के शेयर 7 फीसदी गिरकर ट्रेड कर रहे थे। दोपहर 1 बजे कंपनी के शेयर 1.47 फीसदी गिरकर 2,386.20 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

शेयर में क्यों आई भारी गिरावट?

सोमवार को कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों (Angel One Q3 Result) की घोषणा की थी। कंपनी द्वारा जारी नतीजों के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सबसे कम रहा है। बेहतर तिमाही नतीजे न होने के कारण शेयरों में बिकवाली आई है।

चालू कारोबारी साल की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट 8 प्रतिशत बढ़कर 281.47 करोड़ रुपये। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 260.31 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट के साथ ही दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 19.2 प्रतिशत बढ़कर 1,262.20 करोड़ रुपये हो गया, यह पिछले साल के दिसंबर तिमाही में 1059.04 करोड़ रुपये था।

कंपनी दे रही शानदार डिविडेंड (Angle One Dividend 2025)

तीसरी तिमाही के नतीजे के साथ कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया। कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम लाभांश देगी। कंपनी 11 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देगी। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 जनवरी 2025 तय किया गया। इसका मतलब है कि 21 जनवरी 2025 तक जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में एंजल वन के शेयर रहेंगें वह ही डिविडेंड के हकदार होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।