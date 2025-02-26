scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹6 से ₹200 पर पहुंचा भाव! अजय देवगन के पास है इस कंपनी के 10 लाख शेयर

₹6 से ₹200 पर पहुंचा भाव! अजय देवगन के पास है इस कंपनी के 10 लाख शेयर

आज हम आपको एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अजय देवगन भी निवेशक हैं। इस शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में 2600% से ज्यादा का बंपर रिटर्न दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 26, 2025 11:00 IST

Ajay Devgn Portfolio Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। हालांकि पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। लेकिन अगर अच्छे से रिसर्च कर पैसा लगाया जाए तो पेनी स्टॉक आपको कम समय में छप्परफाड़ रिटर्न दे सकते हैं। 

advertisement

आज हम आपको एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अजय देवगन भी निवेशक हैं। इस शेयर ने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में 2600% से ज्यादा का बंपर रिटर्न दिया है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Panorama Studios International Ltd.

5 साल में 1 लाख बना 33 लाख

Panorama Studios का शेयर पांच साल पहले यानी 26 फरवरी 2020 को सिर्फ 6.86 रुपये का था। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1,00,000 रुपये का निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास 100000÷6 = 16,666 इक्विटी शेयर होतें। 

मंगलवार को बीएसई पर बंद भाव के मुताबिक एक इक्विटी शेयर की कीमत 199.95 रुपये यानी करीब 200 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास वर्तमान में 16,666 × 200 = 33,33,200 रुपये यानी 33 लाख रुपये से ज्यादा का कॉर्पस होता।

अजय देवगन के पास कितनी हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पास दिसंबर 2024 तक Panorama Studios में 1.41% की हिस्सेदारी है। इक्विटी शेयर में देखें तो सिंघम के पास 10,00,000 (10 लाख) शेयर हैं। 

Panorama Studios Share Price

कंपनी का शेयर मंगलवार 25 फरवरी को बीएसई पर 4.72% या 9.90 रुपये टूटकर 199.95 रुपये पर बंद हुआ था। 

Panorama Studios Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 22% चढ़ा है। पिछले 1 महीने में 1.5 प्रतिशत चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है, पिछले 2 साल में स्टॉक 700 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1526 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2669 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 26, 2025