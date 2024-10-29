Suzlon के रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट?

scorecardresearch
सुजलॉन ने सितंबर तिमाही के अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.1 GW के स्तर पर पहुंच गई है, जो 18-24 महीनों में पूरा किया जा सकता है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 96 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ब्रोकरेज नुवामा की अपेक्षाओं से 30 प्रतिशत कम रहा।

Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 09:43 IST
सुजलॉन ने सितंबर तिमाही के अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.1 GW के स्तर पर पहुंच गई है, जो 18-24 महीनों में पूरा किया जा सकता है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 96 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ब्रोकरेज नुवामा की अपेक्षाओं से 30 प्रतिशत कम रहा।

सुजलॉन एनर्जी की दूसरी तिमाही

सुजलॉन एनर्जी की दूसरी तिमाही का 254 मेगावाट का एग्जिक्यूशन नुवामा ब्रोकरेज के अनुमान 275 मेगावाट से कम रहा, जिसका कारण भारी मानसून था। ऑपरेशनल मार्जिन भी 16 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 14 प्रतिशत पर कमजोर बना रहा, जिसमें ESOP, SAP कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट कार्यालय के लीज और अन्य एकमुश्त खर्च शामिल हैं।

नुवामा का कहना है कि DCF के हिसाब से हमारा टारगेट 67 रुपये हो रहा है; हम 'होल्ड' की राय फिर से दे रहे हैं। 

नुवामा FY25 के लिए 1.4 GW, FY26 के लिए 2.4 GW और FY27 के लिए 3 GW निष्पादन का अनुमान लगा रहा है। तिमाही के लिए सुजलॉन ने 14 प्रतिशत का EBITDA मार्जिन दर्ज किया, जो एकमुश्त खर्चों जैसे ESOP लागत 32 करोड़ रुपये से प्रभावित था। इसे समायोजित करने पर, मार्जिन 15.5 प्रतिशत होता। तकनीकी निवेश और रेनोम अधिग्रहण से संबंधित खर्चों ने भी मार्जिन को प्रभावित किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
