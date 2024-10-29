Suzlon के रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट?

सुजलॉन ने सितंबर तिमाही के अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.1 GW के स्तर पर पहुंच गई है, जो 18-24 महीनों में पूरा किया जा सकता है। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 96 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ब्रोकरेज नुवामा की अपेक्षाओं से 30 प्रतिशत कम रहा।

सुजलॉन एनर्जी की दूसरी तिमाही

सुजलॉन एनर्जी की दूसरी तिमाही का 254 मेगावाट का एग्जिक्यूशन नुवामा ब्रोकरेज के अनुमान 275 मेगावाट से कम रहा, जिसका कारण भारी मानसून था। ऑपरेशनल मार्जिन भी 16 प्रतिशत के अनुमान के मुकाबले 14 प्रतिशत पर कमजोर बना रहा, जिसमें ESOP, SAP कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट कार्यालय के लीज और अन्य एकमुश्त खर्च शामिल हैं।

नुवामा का कहना है कि DCF के हिसाब से हमारा टारगेट 67 रुपये हो रहा है; हम 'होल्ड' की राय फिर से दे रहे हैं।

नुवामा FY25 के लिए 1.4 GW, FY26 के लिए 2.4 GW और FY27 के लिए 3 GW निष्पादन का अनुमान लगा रहा है। तिमाही के लिए सुजलॉन ने 14 प्रतिशत का EBITDA मार्जिन दर्ज किया, जो एकमुश्त खर्चों जैसे ESOP लागत 32 करोड़ रुपये से प्रभावित था। इसे समायोजित करने पर, मार्जिन 15.5 प्रतिशत होता। तकनीकी निवेश और रेनोम अधिग्रहण से संबंधित खर्चों ने भी मार्जिन को प्रभावित किया।

