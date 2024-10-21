अच्छे Q2 रिजल्ट्स के बाद FII और LIC ने इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी

पिछले एक साल में 5 गुना, पिछले 6 महीने ढाई गुना रिटर्न करने वाले इस स्टॉक में विदेशी निवेशक (FIIs) से लेकर LIC की ओर से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं। आइये जानते हैं, डिटेल्ड जानकारी।

PC Jeweller शेयर

यहां PC Jeweller के शेयरों की बात हो रही है। जहां सोमवार को 5% की बढ़त के साथ 185 रुपए के लेवल पर स्टॉक खुला। हालांकि बाद में इस स्टॉक में ऊंचे लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली।

वित्तवर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही के नतीजों में PC Jeweller ने अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया। Q2FY25 में 178.88 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि Q2FY24 में 138.13 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था. इस दौरान 230 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं नेट सेल्स भी 12.4 प्रतिशत बढ़कर 504.97 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में नेट प्रॉफिट 75.3 प्रतिशत बढ़कर 906 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में नेट लॉस 309 करोड़ रुपये था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 334.94 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो 208 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

सितंबर 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास कंपनी की 1.45 प्रतिशत हिस्सेदारी है और FII ने 34,91,555 शेयर खरीदे और जून 2024 में 2.57 प्रतिशत की तुलना में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 3.31 प्रतिशत कर दी है। इस स्टॉक ने अपने 52 वीक लो के स्तर 27.66 रुपये प्रति शेयर से 570 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया।

आपको बता दें कि PC Jeweller सोने, प्लैटिनम, हीरे और चांदी के ज्वेलरी के डिज़ाइन, निर्माण, सेलिंग और ट्रेडिंग बिज़नेस करती है। पीसी ज्वेलर अज़वा, स्वर्ण धरोहर और लवगोल्ड सहित कई ब्रांडों के साथ पूरे भारत में काम करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।