Q2 Results के बाद इस Bank Stock पर फिदा हुए ब्रोकरेज!

पिछले कुछ वक्त से सरकारी बैंकों के शेयरों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। अपने हाई से सारे स्टॉक्स 35-40 प्रतिशत तक नीचे जा चुके हैं। NIFTY PSU Bank इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में 6 प्रतिशत और तीन महीने में 14% टूट चुका है। ऐसे में निवेशक से लेकर ब्रोकरेज तक अब प्राइवेट बैंक की ओर देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऐसा प्राइवेट बैंक के शेयर के बारे में, जिसे लेकर Goldman Sachs से लेकर Morgan Stanley तक बुलिश हैं।

कैसे रहे नतीजे?

इस प्राइवेट बैंक का नाम AU Small Finance Bank है। हाल ही में बैंक ने अपने दूसरी तिमाही नतीजे जारी किए हैं। बैंक का मुनाफा 571.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि बीते साल दूसरी तिमाही का मुनाफा करीब 502 करोड़ रुपये था। बैंक की ब्याज से इनकम 1,920 करोड़ से बढ़कर 1,974.3 करोड़ रुपये हो गई है। बैंक का ग्रॉस NPA 1.78% से बढ़कर तिमाही दर तिमाही आधार पर 1.98% हो गया है। नेट NPA 0.63% से बढ़कर 0.75% हो गया है।

क्या कहते हैं ब्रोकरेज?

Goldman Sachs ने AU Small Finance Bank पर खरीदारी के लिए कहा है। टारगेट 837 से बढ़ाकर 916 रुपये किया है। 24 अक्टूबर 2024 को क्लोजिंग प्राइस 645 प्रति शेयर पर बंद हुआ। इस तरह से मौजूदा भाव से स्टॉक में 42 प्रतिशत का बंपर उछाल की संभावना है। वहीं दूसरी JP Morgan ने 700 के टारगेट के साथ न्यूट्रल की रेटिंग दी है। Morgan Stanley ने ओवरवेट की राय दी है। टारगेट 780 रखा है। Citi ने 684 के टारगेट के साथ न्यूट्रल की सलाह बनाए रखी है।

दूसरी तिमाही (Q2FY25) के नतीजों के बाद प्राइवेट सेक्टर के AU Small Finance Bank के शेयर में उतार-चढ़ाव रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से नीचे आ गया है। वहीं 6 महीने में स्टॉक सिर्फ 4 प्रतिशत ही चढ़ा है जबकि एक साल में भी शेयर 8 प्रतिशत नीचे गिर गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।