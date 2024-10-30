Afcons Infrastructure IPO allotment: कितना है GMP?

एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बुधवार, 30 अक्टूबर को अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने वाला है। बोलीदाताओं को उनके फंड के डेबिट या उनके आईपीओ जनादेश के निरसन के लिए संदेश, अलर्ट या ईमेल शुक्रवार, 31 अक्टूबर तक मिल जाएंगे। मुंबई स्थित इंफ्रा प्लेयर को निवेशकों से मौन प्रतिक्रिया मिली।

advertisement

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच बोली के लिए खुला था। इसने 32 शेयरों के लॉट साइज के साथ 440-463 रुपये प्रति शेयर के तय प्राइस बैंड में अपने शेयर पेश किए थे। कंपनी ने अपने आईपीओ से कुल 5,430 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 1,250 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 4,180 इक्विटी शेयरों तक की पेशकश-बिक्री (ओएफएस) शामिल है।

इस इश्यू को कुल मिलाकर मात्र 2.63 गुना अभिदान मिला, जिसका श्रेय योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की अंतिम समय में रुचि को जाता है, जिनका कोटा 3.79 गुना बुक हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आवंटन 5.05 गुना बुक हुआ। खुदरा निवेशकों के लिए 94 प्रतिशत कम अभिदान मिला, जबकि कर्मचारी वाला हिस्सा 1.67 गुना बुक हुआ।

एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में तेज गिरावट

निवेशकों की ओर से सुस्त प्रतिक्रिया के बाद एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में तेज गिरावट देखी गई है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी को अनऑफिशियल मार्केट में 5 रुपये का कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा था, जिससे निवेशकों के लिए लिस्टिंग में मामूली उछाल का संकेत मिलता है। बोली के आखिरी दिन जीएमपी 40 रुपये पर था।

1959 में स्थापित, मुंबई स्थित एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर शापूरजी पल्लोनजी समूह की एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जिसकी छह दशकों से अधिक की विरासत है। इसके पास समुद्री और औद्योगिक परियोजनाएं; सतही परिवहन परियोजनाएं; शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं; हाइड्रो और भूमिगत परियोजनाएं; और तेल और गैस परियोजनाएं जैसे कार्यक्षेत्र हैं।

ब्रोकरेज फर्मों का इस इश्यू पर सकारात्मक दृष्टिकोण

ब्रोकरेज फर्मों का इस इश्यू पर सकारात्मक दृष्टिकोण है और वे इसके मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड, भारत और दुनिया भर में व्यापक ऑर्डर बुक और अनुभवी प्रबंधन का हवाला देते हुए लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने का सुझाव देते हैं। हालांकि, पूरी तरह से मूल्यांकित मूल्यांकन और व्यवसाय की पूंजी गहन प्रकृति प्रमुख चिंताएं हैं।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स एफकॉन्स इंफ्रा आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर सोमवार, 4 नवंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।

advertisement

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)

जिन निवेशकों ने एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के इश्यू में रुचि दिखाई है, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति देख सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू के नाम के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में Afcons Infrastructure Limited का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और खोज बटन दबाएं



निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया ( https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार सेबी द्वारा पंजीकृत संस्था है, जो इस तरह से कार्य करने के लिए योग्य है और जो सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करता है और प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवंटन प्रक्रिया को पूरा करता है। यह सफल आवेदकों को शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को अपडेट करने, रिफंड भेजने और अपलोड करने और जारी होने के बाद निवेशकों से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए समयसीमा का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

advertisement

1) लिंक इनटाइम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में आईपीओ/एफपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा

3) आपको तीन में से किसी एक मोड का चयन करना पड़ सकता है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी

4) आवेदन प्रकार में, ASBA और गैर-ASBA के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें

6) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें

7) सबमिट दबाएं

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

