Ashish Kacholia के निवेश वाली कंपनी के शेयर में धाकड़ तेजी, मालामाल हो गए निवेशक

Aeroflex Industries के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर गुरुवार को 20 फीसदी तक चढ़ गए थे। आज भी शेयर 6 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त यानी 11.27 बजे Aeroflex Industries के शेयर 8.98 फीसदी की तेजी के साथ 243.40 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी के शेयर 7 गुना बढ़कर 85 से ऊपर आ गए। स्टॉक के वॉल्यूम में भी तेजी देखने को मिली है।

आपको बता दें कि इस कंपनी में शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया (Ashish Kacholia) ने भी निवेश किया है। इनके पास 23.8 लाख शेयर यानी कंपनी में 1.84 फीसदी की हिस्सेदारी है। यह जानकारी कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न से मिली है।

शेयर में क्यों आई तेजी?

Aeroflex Industries ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। कंपनी ने बताया कि मुनाफा में साल-दर-साल 68 फीसदी की वृद्धि हुई। तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.21 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, कंपनी की इनकम में सालाना आधार पर 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 100.37 करोड़ रुपये हो गया।

इसके अलावा EBITDA भी 48 फीसदी बढ़कर 22.70 करोड़ रपये रहा। वहीं, EBITDA मार्जिन 22.8 फीसदी पहुंच गया। आपको बता दें कि Aeroflex Industries स्टेनलेस स्टील की मदद से मेटालिक फ्लेक्सिप फ्लो सॉल्युशन बनाती है।

Aeroflex Industries शेयर प्रदर्शन (Aeroflex Industries Q3 Result)

पिछले कुछ सत्रों से कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। एक महीने में कंपनी के शेयर 12.57 फीसदी चढ़ गए हैं। साल भर में निवेशकों को 51.23 फीसदी का रिटर्न मिला है। शेयर का 52-वीक-हाई 244.64 रुपये और 52-वीक-लो 115 रुपये है। कंपनी का एम-कैप 3.15 हजार करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।