Aditya Birla Capital Share: क्या ये स्टॉक 3 साल में दोगुना हो सकता है?

Aditya Birla Capital Share: क्या ये स्टॉक 3 साल में दोगुना हो सकता है?

विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि वह सूचीबद्ध एबीसीएल के साथ विलय की घोषणा के कारण एबीएफएल के लिए कोई छूट नहीं देने का विचार कर रहा है। इसने अगले तीन वर्षों में एबी कैपिटल के लिए प्रति शेयर 345 रुपये के संभावित उचित मूल्य का सुझाव दिया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 2, 2024 11:40 IST
आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के शेयर 8.52% चढ़कर 197.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए
आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के शेयर 8.52% चढ़कर 197.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए

Macquarie ने Aditya Birla Capital Limited (एबी कैपिटल) पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग और 230 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू किया है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि एनबीएफसी स्टॉक तीन साल में दोगुना हो सकता है। रिपोर्ट के बाद, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के शेयर 8.52% चढ़कर 197.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए।

विदेशी ब्रोकरेज

मैक्वेरी ने मजबूत पेरेंटेज और एएए रेटिंग जैसे मुद्दों का हवाला दिया, जो प्रतिस्पर्धी फंडिंग तक पहुंच प्रदान करते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
