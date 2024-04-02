Aditya Birla Capital Share: क्या ये स्टॉक 3 साल में दोगुना हो सकता है?
विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि वह सूचीबद्ध एबीसीएल के साथ विलय की घोषणा के कारण एबीएफएल के लिए कोई छूट नहीं देने का विचार कर रहा है। इसने अगले तीन वर्षों में एबी कैपिटल के लिए प्रति शेयर 345 रुपये के संभावित उचित मूल्य का सुझाव दिया।
Macquarie ने Aditya Birla Capital Limited (एबी कैपिटल) पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग और 230 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ कवरेज शुरू किया है। विदेशी ब्रोकरेज ने कहा कि एनबीएफसी स्टॉक तीन साल में दोगुना हो सकता है। रिपोर्ट के बाद, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के शेयर 8.52% चढ़कर 197.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए।
विदेशी ब्रोकरेज
मैक्वेरी ने मजबूत पेरेंटेज और एएए रेटिंग जैसे मुद्दों का हवाला दिया, जो प्रतिस्पर्धी फंडिंग तक पहुंच प्रदान करते हैं।