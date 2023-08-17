scorecardresearch
8.1% हिस्सेदारी बिक्री के बाद Adani Power के शेयरों में तेजी

हाल ही में, जैन की निवेश फर्म की दिलचस्पी अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में रही है। प्रमुख निवेशक अरबपति गौतम अडानी के समूह में निवेश करने के लिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की हानिकारक रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 17, 2023 13:50 IST
8.1% हिस्सेदारी बिक्री के बाद अदाणी पावर के शेयरों में तेजी

Adani Power Limited के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 3% से अधिक चढ़ गए क्योंकि प्रमोटरों ने बुधवार को Rajiv Jain के नेतृत्व वाले GQG Partners को 8.1% हिस्सेदारी बेच दी। अदाणी पावर के शेयर में दो दिनों से जारी गिरावट का दौर आज टूट गया। आज शुरुआती कारोबार में अदानी पावर के शेयर 3.23% बढ़कर 288.45 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.09 लाख करोड़ रुपए हो गया। बीएसई पर कंपनी के 11.17 लाख शेयर बदले और 31.92 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

Also Read: GQG Partners ने Adani Power में खरीदी 8% हिस्सेदारी

अदाणी पावर के शेयरों में एक साल में 25.58% की गिरावट आई है और 2023 में 5% की गिरावट आई है। हालांकि, तीन साल में स्टॉक 664% बढ़ गया है। प्रमोटर अडानी परिवार के पास यूटिलिटी कंपनी में 74.97 फीसदी या 289.16 करोड़ इक्विटी शेयर थे। इसने 279.17 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 8.1 फीसदी हिस्सेदारी या 31.2 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे। हाल ही में, जैन की निवेश फर्म की दिलचस्पी अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में रही है। प्रमुख निवेशक अरबपति गौतम अडानी के समूह में निवेश करने के लिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की हानिकारक रिपोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं।

अदाणी पावर के शेयर में दो दिनों से जारी गिरावट का दौर आज टूट गया
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
