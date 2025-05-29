Adani Stock to BUY: दिग्गज ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज (InCred Equities) ने आडाणी ग्रुप की पावर कंपनी अडाणी पावर (Adani Power Ltd) पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए Add की रेटिंग दी है।

अडाणी पावर पर इनक्रेड की राय

ब्रोकरेज ने अपने कवरेज को शुरू करते हुए कंपनी के ग्रोथ स्ट्रैटजी को हाइलाइट करते हुए कहा कि अडाणी पावर वित्त वर्ष 30 तक बिजली उत्पादन क्षमता में 75 प्रतिशत की वृद्धि करके 30.67GW करना चाहती है। यह विस्तार भारत में हर साल बढ़ रहे 5-6 प्रतिशत की तेजी से बढ़ रहे बिजली की मांग के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 32 तक 458GW की अनुमानित अधिकतम मांग है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की 17 प्रतिशत बिजली बिक्री मर्चेंट मार्केट से होती है, जिससे उसे हाई मार्जिन वाले अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलती है।

इनक्रेड ने अडानी पावर की कायापलट की कहानी पर जोर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 18 में 2,093 करोड़ रुपये का नेट लॉस और 49,100 करोड़ रुपये (8.9x ऋण-से-इक्विटी अनुपात) के कर्ज के बोझ सहित महत्वपूर्ण पिछली बाधाओं को पार करना शामिल है। कंपनी को तब से रेगुलेटरी जीत मिली है जिसमें मुंद्रा प्लांट के लिए कंपनसेटरी टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी शामिल है।

इनक्रेड ने यह भी बताया कि अडाणी पावर का ग्रोथ प्लान उसे एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपीटिटर से आगे रखती हैं।

हालांकि, ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कुछ नकारात्मक जोखिमों को भी बताया है जिनमें 13.12GW क्षमता पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन में देरी, उम्मीद से कम मर्चेंट मार्केट प्राप्तियां इत्यादि शामिल हैं।

Adani Power Share Price Target

ब्रोकरेज ने अडाणी पावर पर Add रेटिंग देते हुए 649 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। इनक्रेड ने 649 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए अडानी पावर का वैल्यूएशन 11 गुना एक साल आगे के ईवी/ईबीआईटीडीए पर किया है। यह वैल्यूएशन 9 प्रतिशत पीएटी सीएजीआर और 15 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पर निरंतर रिटर्न (आरओई) पर आधारित है।