scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारAdani ग्रुप ने जीती बहुत बड़ी बोली, कल इन Stocks पर दिख सकता है असर!

Adani ग्रुप ने जीती बहुत बड़ी बोली, कल इन Stocks पर दिख सकता है असर!

अडानी ग्रुप की दो कंपनियां Adani Green और Adani Power ने महाराष्ट्र DISCOM से 25 साल के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। इसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने इस बोली में JSW Energy और Torrent Power को पीछे छोड़ दिया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 15, 2024 17:02 IST
Adani Group share
Adani Group share

अडानी ग्रुप की दो कंपनियां Adani Green और Adani Power ने महाराष्ट्र DISCOM से 25 साल के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। इसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने इस बोली में JSW Energy और Torrent Power को पीछे छोड़ दिया है। 

advertisement

Adani Green Energy Limited (AGEL) ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। जिसके तहत गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में डेवलअप किए जा रहे विश्व के सबसे बड़े रिन्युअल एनर्जी पार्क से 5 गीगावाट (5000 मेगावाट) में सोलर एनर्जी की सप्लाई के लिए MSEDCL ने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) किया है।

वहीं दूसरी ओर Adani Power Limited (APL) की ओर से जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) के साथ  लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई एग्रीमेंट (PSA) किया गया है। जिसके तहत कंपनी महाराष्ट्र राज्य की नई 1600 मेगावाट की अल्ट्रा सुपरक्रिटकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट को 1496 MW थर्मल पावर सप्लाई करेगी।

अगर शुक्रवार को Adani Green Energy के शेयरों की चाल देखें तो 1.37% प्रतिशत की गिरावट के साथ स्टॉक 1,787 पर बंद हुआ था। पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों में हिंडनबर्ग के ताजा आरोपों के हल्की गिरावट देखने को मिली। हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि SEBI चीफ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।  हिंडनबर्ग ने स्वीस बैंकों में अडानी की लगभग 10 बिलियन राशि फ्रीज होने की बात भी कही। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 15, 2024