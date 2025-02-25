scorecardresearch
शेयर बाज़ार
दनादन बेच रहे निवेशक! 52 Week Low पर अडानी की इस कंपनी का शेयर; 1 साल में ₹142 से टूटकर ₹52 पर पहुंचा भाव

स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low 52.45 रुपये को टच किया। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 साल स्टॉक 54% गिरा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 21:00 IST

Adani Group Stock: शेयर बाजार में उथल-पुथल का दौर जारी है। आज भले ही बाजार में तेजी देखने को मिली लेकिन अंत में बाजार तकरीबन सपाट स्तर पर ही बंद हुआ है। इस बीच अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी Sanghi Industries Limited के स्टॉक ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low बनाया है। स्टॉक ने आज अपना एक साल का नीचला स्तर 52.45 रुपये को टच किया। पिछले 1 साल में भारी गिरावट देखने को मिली है। 

12 जनवरी 2024 को सांघी इंडस्ट्रीज का स्टॉक 142.90 रुपये का था जो अब यानी आज 25 फरवरी 2025 को 52.50 रुपये का है। BSE Analytics के मुताबिक पिछले 1 साल स्टॉक 54% गिरा है। 25 फरवरी तक कंपनी का मार्केट कैप 1,356.21 करोड़ रुपये है। 

Sanghi Industries Q3 Results
 
दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट सेल सालाना आधार पर (YoY) 36.94% बढ़कर 258.96 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 189.11 करोड़ रुपये था। Q3 में कंपनी का EBITDA, 34.45 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 21.77 करोड़ रुपये था।

Sanghi Industries Share Price

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.72% या 0.38 रुपये गिरकर 52.50 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.21% या 0.11 रुपये टूटकर 52.85 रुपये पर रहा। 

Sanghi Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 3 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 43 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 54 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि, पिछले 3 साल में शेयर 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 68 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

अगस्त 2023 में, अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने रवि सांघी परिवार से ₹5,000 करोड़ में सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 56.74% अधिग्रहण किया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
