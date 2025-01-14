रॉकेट बना Adani Group, सभी शेयरों में तेजी; 13 फीसदी उछला Adani Power
Adni Group के सभी कंपनी के शेयर शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बढ़त अडानी पावर के शेयरों में देखने को मिली है। आइए, जानते हैं कि आज अडानी ग्रुप के शेयर कितने फीसदी चढ़कर ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले सत्र में शेयर बाजार क्रैश हो गया था। दोनों स्टॉक एक्सचेंज लगभग डेढ़ फीसदी गिरकर बंद हुए थे। हालांकि, आज यह दोनों बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अडानी ग्रुप (Adani Group Stocks) के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद की है। आज अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर हरे निशान पर खुले हैं।
अडानी पावर (Adani Power Share Price) के शेयरो में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 11 फीसदी चढ़ गए। 10.38 बजे शेयर में 15 फीसदी की तेजी आई और यह 521.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड करने लगे।
कंपनी के बाकी शेयरों में भी तेजी
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) भी 8 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है।
खबर लिखते वक्त अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयर 2.95 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,290.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) के शेयर 5.31 फीसदी की तेजी 725.35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। अडानी पोर्ट्स (Adani Ports) के शेयर 3.06 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था।
एसीसी सीमेंट भी 2.11 फीसदी और अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) 2 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहे है।
मार्केट कैप में बड़ी छलांग
अडानी ग्रुप के शेयरों में हो रही शानदार तेजी का सीधा असर कंपना के एम-कैप पर देखने को मिला। आज के शुरुआती कारोबार में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 47,000 करोड़ रुपये था। एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद कंपनी का एम-कैप 11.9 लाख करोड़ रुपये हो गया।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।