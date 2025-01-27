Adani Group की इस कंपनी ने कर दिखाया कमाल, एक तिमाही में दोगुना हुआ प्रॉफिट; EBITDA में भी आई तेजी

Adani Share Price: अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अडानी विल्मर (Adani Wilmar) ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार तीसरी तिमाही में कंपनी का तिमाही नतीजा काफी शानदार रहा। तिमाही नतीजे के बाद कंपनी के शेयर (Adani Wilmar Share) में तेजी आई, जबकि सुबह से कंपनी के शेयर लाल निशान पर रहा।

advertisement

कैसा रहा कंपनी का वित्त प्रदर्शन

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 411 करोड़ रुपये हो गया। एक साल में कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल देखने को मिला।

वहीं, दिसंबर तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड कमाई 16,859 करोड़ रुपये हो गया है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अडानी विल्मर का EBITDA 791 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं EBITDA मार्जिन 4.7 फीसदी हो गया।

ऐसा रहा अडानी विल्मर का बिजनेस

तीसरी तिमाही में अडानी विल्मर के बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 5 फीसदी रहा। वहीं, एडिबल ऑयल वॉल्यूम में 4 फीसदी की तेजी के साथ 0.98 मैट्रिक टन रहा।

कैसा है शेयर का हाल (Adani Wilmar Share Price)

तीसरी तिमाही के बाद अडानी विल्मर के शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ 253 रुपये प्रति शेयर पर आ गया। करीब 2.10 बजे कंपनी के शेयर 2.40 फीसदी चढ़कर 257.90 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

एसीसी ने जारी किया नतीजा (ACC Q3 Results)

सीमेंट कंपनी ACC ने तीसरी तिमाही का नतीजा जारी कर दिया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1089 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि सालाना आधार पर हुई है। कंपनी की कमाई भी 5176 करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा तीसरी तिमााही में EBITDA 1,115.7 करोड़ रुपये हो गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।