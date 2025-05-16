scorecardresearch
Newsऑटोदमदार रेंज और स्टाइल के साथ Tata Harrier EV लॉन्च को तैयार, महिंद्रा XUV 9e को मिलेगी सीधी टक्कर

दमदार रेंज और स्टाइल के साथ Tata Harrier EV लॉन्च को तैयार, महिंद्रा XUV 9e को मिलेगी सीधी टक्कर

Auto Launch: अगर आप नई ईवी कार लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। टाटा अपनी ईवी सेगमेंट में फिर से एंट्री लेने वाली है। खबर है कि टाटा की Tata Harrier.ev जल्द लॉन्च होगी। आर्टिकल में इस कार के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 16, 2025 11:10 IST
Tata Harrier EV
The Harrier.ev is based on Tata's acti.ev+ architecture.

Tata Harrier EV Price: टाटा मोटर्स (Tata Motors) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक और बड़ा कदम रखने जा रही है। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 (Bharat Mobility Expo 2025) में टाटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV हैरियर ईवी (Tata Harrier.ev) को शोकेस किया, और अब इसके जल्द लॉन्च होने की तैयारी पूरी हो चुकी है।

क्या है खास Tata Harrier.ev में? (Tata Harrier Ev Features)

इस SUV का निर्माण acti.ev+ आर्किटेक्चर पर किया गया है, जो टाटा की लेटेस्ट EV टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको मिलेगा डुअल-मोटर क्वाड-व्हील-ड्राइव सिस्टम (QWD), जो चारों पहियों को ताकत देता है और सफर को ज्यादा स्टेबल बनाता है। टाटा का दावा है कि यह EV 500 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज देगी, यानी एक बार चार्ज करने के बाद लंबी दूरी तय करना आसान होगा।

दिखने में भी है जबरदस्त

हैरियर EV की डिजाइन पहली नजर में ही ध्यान खींचती है। इसका लुक मौजूदा हैरियर ICE मॉडल से मिलता-जुलता जरूर है, लेकिन सामने से यह काफी अलग है। नई ग्रिल, अलग बम्पर और स्मूथ लाइन्स इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं। चौड़ी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), टर्बाइन-शेप एलॉय व्हील्स और इमोशनल लाइटिंग इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।

परफॉर्मेंस कैसी है? (Tata Harrier Ev Performance)

टाटा हैरियर EV में 500Nm का पीक टॉर्क मिलेगा, जो डुअल मोटर से जनरेट होगा। इससे न सिर्फ SUV की पावर बढ़ती है बल्कि यह ऑफ-रोड या कठिन रास्तों पर भी दम दिखा सकती है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (TPEM) के CCO विवेक श्रीवत्स के मुताबिक, यह कार उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगी जो लंबी दूरी के सफर में रेंज की चिंता से बचना चाहते हैं।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा बड़ा फायदा

टाटा मोटर्स न सिर्फ गाड़ियां बना रही है, बल्कि देश में EV को लेकर पूरी तैयारी में है। कंपनी ने Open Collaboration 2.0 फ्रेमवर्क के तहत 2027 तक 4 लाख चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का गोल रखा है। इसके लिए टाटा, ऑयल कंपनियों और चार्जिंग ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है।

लॉन्च कब होगा? (Tata Harrier Ev launch Date)

भले ही भारत मोबिलिटी एक्सपो में इस SUV की झलक दिखाई जा चुकी हो, लेकिन लॉन्च 2025-26 के बीच होने की संभावना है, यानी जून से सितंबर के बीच यह बाजार में उतर सकती है। हाल ही में बिना कवर के टेस्ट मॉडल भी देखे गए हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि लॉन्च अब ज्यादा दूर नहीं है।

टाटा का EV पोर्टफोलियो हो रहा और मजबूत

टाटा पहले ही Nexon EV, Tiago EV, Punch EV जैसे मॉडल से बाजार में मजबूत पकड़ बना चुकी है। अब हैरियर EV और आने वाली सिएरा EV इस पोर्टफोलियो को और मजबूती देंगे। 2020 से अब तक कंपनी 2 लाख से ज्यादा EV बेच चुकी है, जिससे यह भारत की नंबर वन इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई है।

