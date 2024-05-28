Adani Group Performance in Last 5 Years: 5 सालों में कैसा रहा अदाणी ग्रुप का प्रदर्शन

अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में शानदार लाभ वृद्धि देखी है। इस समूह में 10 सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं जो बुनियादी ढाँचे, सीमेंट, ऊर्जा से लेकर मीडिया आदि जैसे विविध व्यवसायों में शामिल हैं।

एसीई इक्विटी से उपलब्ध डेटा से पता चला है कि अडानी समूह ने वित्त वर्ष 24 में अपनी 10 फर्मों से कर के बाद रिकॉर्ड 42,396 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। जबकि समूह के लिए समेकित आधार पर शीर्ष रेखा 3.09 लाख करोड़ रुपये है और इसने वित्त वर्ष 24 में कर के रूप में 6,482 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पिछले पांच वर्षों में अडानी समूह के राजस्व और लाभ में किस तरह से उछाल आया है, आइए जानते हैं।

सकल बिक्री:

सकल बिक्री: राजस्व के लिहाज से अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज वित्त वर्ष 24 में 96,421 करोड़ रुपये की सकल बिक्री के साथ सबसे बड़ी फर्म है। इसके बाद अडानी विल्मर (51,262 करोड़ रुपये), अडानी पावर (50,351 करोड़ रुपये) और अंबुजा सीमेंट्स 33,160 करोड़ रुपये की शीर्ष बिक्री के साथ समूह के लिए अन्य शीर्ष राजस्व जनरेटर हैं। वित्त वर्ष 24 में अडानी समूह का कुल राजस्व 3.09 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 23 में 3.5 लाख करोड़ रुपये से 12% कम है।

सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियाँ:

सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियाँ: 20,829 करोड़ रुपये के PAT के साथ, अडानी पावर FY24 में अडानी समूह की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी है। इसके बाद अडानी पोर्ट्स का नंबर आता है, जिसने 8,266 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया है और अंबुजा सीमेंट्स ने 4715 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है।

लाभप्रदता वृद्धि:

लाभप्रदता वृद्धि: वित्त वर्ष 24 में, अदानी की 7 कंपनियों ने 162% तक लाभ वृद्धि देखी है, जबकि तीन कंपनियों ने लाभप्रदता में गिरावट दर्ज की है। सीमेंट निर्माता एसीसी ने वित्त वर्ष 24 में 162% की उच्चतम लाभ वृद्धि देखी है क्योंकि पीएटी वित्त वर्ष 23 में 885 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,324 करोड़ रुपये हो गया है। अडानी पावर के लिए, मुनाफ़ा 94% बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 10,727 करोड़ रुपये से 20,829 करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद अंबुजा सीमेंट्स (56%) और अडानी पोर्ट्स (53%) का स्थान है। दूसरी ओर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी विल्मर के मुनाफ़े में क्रमशः 6% और 69% की गिरावट आई है।

अदानी समूह का कुल लाभ

हाल ही में अधिग्रहीत मीडिया कंपनी NDTV ने FY23 में 53 करोड़ रुपये के लाभ से FY24 में 22 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है। NDTV अडानी समूह की एकमात्र घाटे वाली कंपनी है। पिछले 5 वर्षों में अदानी समूह का कुल लाभ: FY24 में, अदानी समूह का अपनी 10 सूचीबद्ध फर्मों से कुल लाभ FY23 में 25,645 करोड़ रुपये से 65% बढ़कर 42,396 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पांच वर्षों में, समूह का लाभ FY19 में 3,966 करोड़ रुपये से लगभग 10 गुना या 969% बढ़ा है। FY23 में ACC, अंबुजा सीमेंट और NDTV के अधिग्रहण से समूह के समग्र लाभ में वृद्धि हुई है। हमने FY23 और FY24 के आंकड़ों में इन तीन कंपनियों के मुनाफे को जोड़ा है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2019 में 1.15 लाख करोड़ रुपये से राजस्व वित्त वर्ष 2024 में 168% बढ़कर 3.09 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कर भुगतान वित्त वर्ष 2019 में 1625 करोड़ रुपये से 299% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 6,482 करोड़ रुपये हो गया है।