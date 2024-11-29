Adani Green Energy के शेयरों ने ताबड़तोड़ तेजी, एनालिस्टों ने कही बड़ी बात

अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) के शेयरों ने शुक्रवार के कारोबार में लगातार तीसरे सत्र में तेजी दिखाई और शेयर 23 प्रतिशत उछलकर 1,338.45 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

अमेरिकी रिश्वत मामले में समूह के स्पष्टीकरण के बाद निवेशकों ने इन शेयरों में भरोसा जताया है। अदाणी ग्रुप ने दावा किया कि गौतम अडानी और समूह के अन्य अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। इसने यह भी कहा कि इसकी पोर्टफोलियो कंपनियों के पास कम से कम अगले 12 महीनों के लिए सभी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिक्विडिटी मौजूद है।

advertisement

आज शेयर में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि बीएसई पर करीब 19.74 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 9.22 लाख शेयरों से अधिक था। काउंटर पर कारोबार 244.41 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 2,12,014.83 करोड़ रुपये हो गया।

तकनीकी रूप से, AGEL के शेयर को 1,150-1,000 रुपये के दायरे में समर्थन मिल सकता है। और, निकट भविष्य में 1,400,1,400 रुपये के दायरे में बढ़त की संभावना है।

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्णन ने कहा, "1,400 रुपये को एक मध्यवर्ती बाधा के रूप में देखा जा सकता है तथा एक निर्णायक स्तर को पार करने से शेयर में केवल नई खरीददारी को बढ़ावा मिलेगा। निचले स्तर पर, 1,100 रुपये किसी भी आगामी उतार-चढ़ाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जिसके बाद 1,000 रुपये का स्तर आएगा।"

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "अडानी ग्रीन 1,440 रुपये का ऊपरी लक्ष्य हासिल कर सकता है। इस सौदे के लिए स्टॉप लॉस 1,150 रुपये रखें।"

सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "इस शेयर को 1,000 रुपये पर मजबूत समर्थन मिल सकता है। हालांकि, निकट भविष्य में यह 1,400 रुपये का लक्ष्य छू सकता है।"

पिछले सप्ताह अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी, उनके भतीजे और कार्यकारी निदेशक सागर अडानी और एजीईएल के प्रबंध निदेशक विनीत एस जैन पर भारतीय बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

अडानी समूह ने अमेरिकी अभियोग में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए इनकार किया है और कहा है कि वह सभी कानूनी उपाय अपनाएगा।

