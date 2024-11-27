scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारअडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज खबरों में, जानिए वजह

अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज खबरों में, जानिए वजह

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसका कारण अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की संयुक्त उद्यम कंपनी अप्रैल मून रिटेल द्वारा कोकोकार्ट वेंचर्स में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करना है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 27, 2024 12:53 IST

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसका कारण अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की संयुक्त उद्यम कंपनी अप्रैल मून रिटेल द्वारा कोकोकार्ट वेंचर्स में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करना है। यह अधिग्रहण कोकोकार्ट वेंचर्स को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और अडानी एंटरप्राइजेज का संयुक्त उद्यम बना देता है। गौरतलब है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

advertisement

शेयर बाजार में प्रदर्शन

मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 4.78% गिरकर 2135.80 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बीएसई पर 2.48 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।
इस दौरान कुल 5.47 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 120.17 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हुआ।

तकनीकी विश्लेषण

स्टॉक का एक साल का बीटा 2.1 है, जो इसकी उच्च अस्थिरता को दर्शाता है।
सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 21.7 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड जोन में है।
यह स्टॉक अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है।

लंबी अवधि में प्रदर्शन

इस साल अब तक, शेयर ने 26.30% की बढ़त दर्ज की है।
वहीं, पिछले दो वर्षों में इसमें 45% की गिरावट आई है।

कंपनी की घोषणा

अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए बयान में कहा:

"हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अप्रैल मून रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (AMRPL), जो कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने कोकोकार्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPL) की 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही CVPL अब AAHL और हमारी कंपनी का संयुक्त उद्यम बन गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 27, 2024