अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज खबरों में, जानिए वजह

अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इसका कारण अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की संयुक्त उद्यम कंपनी अप्रैल मून रिटेल द्वारा कोकोकार्ट वेंचर्स में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करना है। यह अधिग्रहण कोकोकार्ट वेंचर्स को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और अडानी एंटरप्राइजेज का संयुक्त उद्यम बना देता है। गौरतलब है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, अडानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

शेयर बाजार में प्रदर्शन

मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 4.78% गिरकर 2135.80 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बीएसई पर 2.48 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

इस दौरान कुल 5.47 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 120.17 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हुआ।

तकनीकी विश्लेषण

स्टॉक का एक साल का बीटा 2.1 है, जो इसकी उच्च अस्थिरता को दर्शाता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 21.7 पर है, जो संकेत देता है कि स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड जोन में है।

यह स्टॉक अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है।

लंबी अवधि में प्रदर्शन

इस साल अब तक, शेयर ने 26.30% की बढ़त दर्ज की है।

वहीं, पिछले दो वर्षों में इसमें 45% की गिरावट आई है।

कंपनी की घोषणा

अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए गए बयान में कहा:

"हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अप्रैल मून रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (AMRPL), जो कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने कोकोकार्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (CVPL) की 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके साथ ही CVPL अब AAHL और हमारी कंपनी का संयुक्त उद्यम बन गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

