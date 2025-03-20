गौतम अडाणी ने किया एक और कंपनी का अधिग्रहण, खरीदे 100% शेयर - DETAILS
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अडाणी ग्लोबल लिमिटेड, मॉरीशस के ज्वाइंट वेंचर Sirius Digitech ने Parserlabs India Private Limited की बाकी बची हुई 22.5% हिस्सेदारी भी खरीद ली है।
Adani Group Acquisition: अरबपति कारोबारी गौतम अडाणी की अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises ने आज एक और बड़ी जानकारी दी है।
कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अडाणी ग्लोबल लिमिटेड, मॉरीशस के ज्वाइंट वेंचर Sirius Digitech Limited (Sirius Digitech) ने Parserlabs India Private Limited (PIPL) की बाकी बची हुई 22.5% हिस्सेदारी भी खरीद ली है। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2024 में PIPL में 77.5% हिस्सेदारी खरीदी थी।
इस अधिग्रहण के बाद PIPL, Sirius Digitech की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।
सिरियस डिजिटेक ने 22,500 इक्विटी शेयर (1 रुपये के फेस वैल्यू पर) 20,000 रुपये प्रति शेयर की दर से कैश ट्रांजैक्शन के माध्यम से डील को पूरा किया है।
PIPL के बारे में
PIPL के पास Coredge.io India Private Limited (CIPL) का 100% ओनरशिप है, जो एक डीप टेक स्टार्टअप है जो सॉवरेन AI और क्लाउड प्लेटफार्मों पर फोकस करता है। CIPL के प्रोडक्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स, सरकारी एजेंसियों और टेलीकॉम कंपनियों को सर्विस देता है।
वित्त वर्ष 2023-2024 में PIPL का टर्नओवर 45.63 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022-2023 में 28.94 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2021-2022 में 12.09 करोड़ रुपये था।
Adani Enterprises Share Price
दोपहर 2:17 बजे तक शेयर एनएसई पर 0.54% या 12.45 रुपये चढ़कर 2,331.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.30% या 6.85 रुपये की तेजी के साथ 2328 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Adani Enterprises Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर तकरीबन सपाट रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 23 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1599 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।