Stock to BUY: शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव भरे माहौल के बीच निवेशकों को उन शेयरों की तलाश रहती है जिनमें आने वाले समय में तेजी आ सकती है। अगर भी ऐसे शेयर सर्च कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

इस खबर में हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में 46% तक चढ़ सकता है। BSE Smallcap में शामिल इस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक का नाम ACME Solar Holdings Ltd. है।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Aditya Birla Money ने इस शेयर पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज का इस कंपनी के स्टॉक पर क्या राय है और इसका कितना टारगेट प्राइस है?

ACME Solar पर Aditya Birla Money की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि Acme Solar 2,540 मेगावाट की सोलर क्षमता के परिचालन पोर्टफोलियो वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है, जिसमें 4,430 मेगावाट की पाइपलाइन है, जो उच्च जटिलता वाली FDRE प्रोजेक्ट की ओर झुकी हुई है।

ब्रोकरेज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25-28 के दौरान क्षमता/राजस्व/Ebitda 39 प्रतिशत/76 प्रतिशत/77 प्रतिशत के CAGR से बढ़ेगा।

ACME Solar Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और इसका टारगेट प्राइस 285 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर मौजूदा प्राइस से 46% ऊपर जा सकता है।

ACME Solar Share Price

बुधवार 9 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.05% या 0.10 रुपये की तेजी के साथ 195.35 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.60% या 1.17 रुपये की तेजी के साथ 196 रुपये पर बंद हुआ।

ACME Solar Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 6 प्रतिशत से ज्याद और पिचले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

