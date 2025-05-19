scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज अलॉट होंगे शेयर, आपको मिलेगा स्टॉक या नहीं- ऐसे चेक करें स्टेटस

आज अलॉट होंगे शेयर, आपको मिलेगा स्टॉक या नहीं- ऐसे चेक करें स्टेटस

Accretion Pharmaceuticals IPO Allotment Status: अगर आपने Accretion Pharmaceuticals के आईपीओ में निवेश किया है तो बता दें कि आज शेयर का अलॉटमेंट होगा। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आप आसानी से अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 19, 2025 13:31 IST
IPO Alert
Beeline Capital Advisors is the sole book-running lead manager of the Borana Weaves IPO, while Kfin Technologies is the registrar for the issue.

Accretion Pharmaceuticals IPO allotment status: आज Accretion Pharmaceuticals IPO का अलॉटमेंट होगा। आसान भाषा में कहें तो जिन निवेशकों ने इस आईपीओ में निवेश किया है उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें शेयर मिलेगा या नहीं। 

हम आपको नीचे बताएंगे कि आप कैसे अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। बता दें कि आप दो तरीके से अलॉटमेंट स्टेट्स चेक कर सकते हैं। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस लिंक से चेक करें स्टेटस 

स्टेप 1: सबसे https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 2: यहां आपको Select Symbol में जाकर ACCPL को सेलेक्ट करना होगा। 

स्टेप 3: अब अपना पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर में डालें

स्टेप 4: इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आपको स्टेटस शो हो जाएगा। 

यहां से भी चेक करें स्टेटस 

आप आईपीओ के रजिस्ट्रार के साइट पर भी जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के रजिस्ट्रार Kfin Technologies है। रजिस्ट्रार के साइट पर जाकर स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस लिंक https://ipostatus.kfintech.com/ पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आईपीओ में Accretion Pharmaceuticals सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट या पैन नंबर से किसी एक डिटेल को भरें। अब कैप्चा डालने के बाद सबमिट करें और नेक्सट विंडो पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा। 

Accretion Pharmaceuticals IPO के बारे में

Accretion Pharmaceuticals IPO एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। यह आईपीओ 14 मई 2025 से 16 मई 2025 तक खुला था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹97-101 प्रति शेयर सेट किया गया था। आईपीओ का लॉट साइज 1,200 शेयर का है। शेयर की लिस्टिंग 21 मई 2025 तक हो सकती है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर  Jawa Capital Services है। 

ग्रे मार्केट में कैसी है परफॉर्मेंस (Accretion Pharmaceuticals IPO GMP)

ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ को कोई रिस्पांस नहीं मिला है। सोमवार को आईपीओ का जीएमपी NIL शो हुआ। ऐसे में शेयर की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ होगी या नहीं इसको लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 19, 2025