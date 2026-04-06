गिरते बाजार में कमाई का मौका! हर शेयर पर 1480% का डिविडेंड पाने का आखिरी दिन - चेक करें डिटेल

Dividend Stock Today: सोमवार को शेयर बाजार में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन यह गिरावट उतनी नहीं है जितनी बीते मार्च में देखने को मिली थी। सुबह 11:26 बजे तक बीएसई 0.55% या 401.05 अंक गिरकर 72,918.50 अंक पर ट्रेड कर रहा था और एनएसई 0.45% या 101.90 पॉइंट टूटकर 22,611.20 पॉइंट पर कारोबार कर रहा था।

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इस बीच निवेशकों के लिए मोटा मुनाफा कमाने का आज एक बड़ा मौका है। दरअसल एबीबी इंडिया लिमिटेड (ABB India Ltd) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 1480% का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया था जिसकी रिकॉर्ड डेट आज यानी 6 अप्रैल है।

हर शेयर पर कितना फायदा?

कंपनी ने बताया कि वो 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 29.59 रुपये का डिविडेंड देगी।

ABB India Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:26 बजे तक बीएसई पर 0.01% या 0.85 रुपये चढ़कर 6145.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 0.16% या 10 रुपये की तेजी के साथ 6,152 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

ABB India Q4FY26 Results

एबीबी इंडिया के नतीजों में मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.08% घटकर ₹432.85 करोड़ रह गया, जिसका कारण बढ़ती लागत, विदेशी मुद्रा असर और लेबर कोड से जुड़े खर्च रहे। हालांकि, रेवेन्यू 5.71% बढ़कर ₹3,557 करोड़ पहुंच गया, जिसमें एक्सपोर्ट का बड़ा योगदान रहा।

कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में भी मिश्रित रुझान दिखा- मोशन और इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट में अच्छी बढ़त रही, जबकि रोबोटिक्स में हल्की गिरावट आई।

ऑपरेटिंग मुनाफा (EBITDA) भी घटकर ₹546 करोड़ रह गया। इसके बावजूद, कंपनी को 5 साल में सबसे ज्यादा ₹4,096 करोड़ के ऑर्डर मिले, जो भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।