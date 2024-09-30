Stocks to Watch: आज किन शेयरों में होगा एक्शन

Zomato: कंपनी की को-फाउंडर और चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा ने 13 साल के लंबे कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। Zomato ने 27 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को इसकी सूचना दी। आकृति को 2021 में कंपनी की IPO के समय को-फाउंडर बनाया गया था। शुक्रवार को Zomato का शेयर 2.08% गिरकर 278 रुपये पर बंद हुआ।

advertisement

Reliance Infrastructure: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के खिलाफ ₹780 करोड़ के आर्बिट्रेशन अवॉर्ड को मंजूरी दी है। अदालत ने DVC की अपील को खारिज कर दिया। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 0.027% गिरकर 328.70 रुपये पर बंद हुआ।

PNB: पंजाब नेशनल बैंक ने QIP के ज़रिए 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। शेयर ₹103.75 प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए गए, जो फ्लोर प्राइस से 4.96% कम है। शुक्रवार को PNB का शेयर स्थिर रहा।

Welspun Enterprises: वेलस्पन एंटरप्राइजेज ने BMC के ₹1,989.9 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.56% गिरकर 555.20 रुपये पर बंद हुआ।

Zydus Lifesciences: Zydus को USFDA से Enzalutamide कैप्सूल की मंजूरी मिल गई है, जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए उपयोगी है। शुक्रवार को Zydus का शेयर 0.53% बढ़कर 1,073.65 रुपये पर बंद हुआ।

LIC: LIC ने ओपन मार्केट में महानगर गैस में अपनी हिस्सेदारी 2% घटा दी। LIC ने लगभग 21 लाख शेयर बेचे हैं।

Apollo Hospitals: अपोलो हॉस्पिटल्स अपनी सहायक कंपनी Apollo HealthCo में 16.9% हिस्सेदारी ₹2,475 करोड़ में खरीदेगी। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 1.13% बढ़कर 7,249 रुपये पर बंद हुआ।

Biocon: USFDA ने Biocon के API प्लांट का निरीक्षण पूरा किया, जिसमें चार आपत्तियां जारी की गईं। शुक्रवार को Biocon का शेयर 0.78% गिरकर 369.95 रुपये पर बंद हुआ।

Lupin: USFDA ने लुपिन के पीथमपुर प्लांट को तीन आपत्तियां जारी की हैं। शुक्रवार को Lupin का शेयर मामूली रूप से स्थिर रहा।

Adani Enterprises: अदाणी ग्रुप की ज्वाइंट वेंचर यूनिट ने Cococart Ventures में 74% हिस्सेदारी 200 करोड़ रुपये में खरीदी। शुक्रवार को अदाणी का शेयर 0.48% बढ़कर 3,137.65 रुपये पर बंद हुआ।

Tata Motors: टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की आधारशिला रखी है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। शुक्रवार को टाटा मोटर्स का शेयर 0.33% गिरकर 989.90 रुपये पर बंद हुआ।

Dr. Reddy’s: कंपनी ने स्विट्जरलैंड में स्थित अपनी सहायक कंपनी में 620 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। शुक्रवार को डॉ रेड्डी का शेयर स्थिर रहा।

advertisement

IDFC FIRST Bank: बैंक ने IDFC Ltd के साथ अपने मर्जर को पूरा किया, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। शेयरधारकों को 10 अक्टूबर, 2024 तक मर्जर का लाभ मिलेगा।

BEL: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इस्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी मिली है। शुक्रवार को BEL का शेयर 1% से ज्यादा बढ़कर 293 रुपये पर बंद हुआ।

Adani Energy: Adani Energy की एक सहायक कंपनी ने North Maharashtra Power Limited के साथ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.38% गिरकर 1,012 रुपये पर बंद हुआ।