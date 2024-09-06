बाजार में आए भारी गिरावट तो No Problem, अपनाएं ये टिप्स!

हफ्ते के आखिरी सत्र में बाजार ने निवेशकों को रुला दिया। एक ही दिन में करीब-करीब 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। बाजार में जब भी इस तरह की गिरावट का तूफान आता है तो निवेशकों की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि निवेशक करें तो क्या करें? तो इसके लिए कुछ खास टिप्स हैं, जो इन्वेस्टर्स अपना सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के जरिए कुल 6 सलाह हैं, जो ऐसे बाजार में आपके काम आ सकती हैं।

घबराहट में फैसला न करें

ये याद रखें कि बाजार हमेशा एक जैसी चाल नहीं चलता है। जिस तरह तेजी का दौर आता है, वैसा ही गिरावट का दौर भी बन सकता है। बाजार में जब भी बड़ी गिरावट आए तो पहले तो घबराएं नहीं बल्कि हिम्मत रखें। बहुत सोच-विचार कर फैसला करें, घबराकर बिकवाली करना अच्छी रणनीति नहीं होती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल मजबूत स्टॉक हैं तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छे रिटर्न देते हैं।



नुकसान में न बेचें

शेयर बाजार का चढ़ना और गिरना नेचर है। निवेशकों को शेयर बाजार में आई गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपको हाल ही में नुकसान हुआ है तो अपने शेयर बेचने से बचना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट में रिकवरी की उम्मीद रहती है। ऐसे में अगर आप अपने शेयर्स को लम्बे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपको नुकसान होने की उम्मीद कम हो जाएगी।

शेयर खरीदने से पहले ये भी जरूर चेक करें कि पहले से ही स्टॉक बहुत ज्यादा तो नहीं चला।

डिसिप्लिन बनाए रखें

पहले कहा जाता था कि स्टॉक खरीदें और भूल जाइये। लेकिन अब समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहना चाहिए। समय-समय पर पोर्टफोलियो में बदलाव जरूरी लगे तो छोटे-छोटे बदलाव करना चाहिए।

SIP के जरिए करें निवेश

शेयर बाजार अपने ऊपरी स्तरों से काफी गिर गया है, लेकिन फिर भी अगर निवेशक अभी निवेश करना चाह रहे हों तो उन्हें एक मुश्त निवेश करने की बजाय किस्तों में करना चाहिए। इससे शेयर बाजार से संबंधित उतार चढ़ाव का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। आप थोड़ा संयम रखकर गिरते बाजार में भी फायदा कमा सकते हैं।



पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई बनाएं

पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। ये पोर्टफोलियो को भारी नुकसान से बचाती है। एक ही सेक्टर या ज्यादातर पैसा एक-दो शेयरों में डालकर नुकसान की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए अलग-अलग सेक्टर में निवेश करना जरूरी है। साथ ही अलग-अलग एसेट्स में भी निवेश करें, जैसे गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स।

निवेश को ट्रैक करते रहें

जब आप कई तरह के एसेट में निवेश करते हैं, तो हो सकता है कि सभी निवेश को नियमित रूप से ट्रैक नहीं कर रहे हों। ऐसे में बाजार का रुझान बदलने पर सटीक प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि आप अपने निवेश को ट्रैक नहीं कर पा रहें तो एक विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार की मदद लें।