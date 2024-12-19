Stock Market में भारी गिरावट के बीच खुल गए 5 IPO, जानिए Price Band से लेकर तमाम डिटेल्स

scorecardresearch
भारतीय बाजारों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। कई पब्लिक ऑफ़रिंग्स यानि IPO दलाल स्ट्रीट पर आ रहे हैं, जबकि व्यापक बाजार में बिकवाली का दबाव है। 5 IPO ने बाजार में दस्तक दे दिया है। आइये जानते हैं तमाम डिटेल्स..

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 19, 2024 09:36 IST

Concord Enviro

वाटर और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूएशन देने करने वाली कंपनी Concord Enviro Systems का IPO 19 दिसंबर से खुल गया और ये 23 दिसंबर को बंद होगा। पब्लिक ऑफ़र की प्राइस बैंड ₹665-701 प्रति शेयर निर्धारित की गई है।

कंपनी अपने आईपीओ के जरिए से ₹500.3 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें ₹175 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और ₹325.3 करोड़ के 46.4 लाख शेयरों का ऑफ़र-फॉर-सेल मौजूद है, जो मौजूदा शेयरधारकों के जरिए बेचे जाएंगे। Concord Enviro ने 18 दिसंबर को अपने एंकर बुक के जरिए से 13 संस्थागत निवेशकों से ₹150.1 करोड़ जुटाए हैं।

Sanathan Textiles

मुंबई स्थित Sanathan Textiles ने 19 दिसंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले अपने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से ₹165 करोड़ जुटाए हैं। यह आईपीओ ₹400 करोड़ तक के नए शेयर जारी करने और ₹150 करोड़ तक के ऑफ़र-फॉर-सेल भी है। पब्लिक ऑफ़र का प्राइस बैंड ₹305 - ₹321 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित की गई है। आईपीओ के ऊपरी मूल्य सीमा पर यह ₹550 करोड़ जुटाएगा।

Mamata Machinery

गुजरात स्थित Mamata Machinery का ₹179 करोड़ का आईपीओ 19 दिसंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और 23 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा। कंपनी ₹230-243 प्रति शेयर की तय कीमत पर अपने शेयर बेचेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफ़र-फॉर-सेल है, जिसमें प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों के जरिए 73.82 लाख शेयर बेचे जाएंगे और कीमत के ऊपरी स्तर पर इस आईपीओ का कुल मूल्य ₹179.39 करोड़ होगा।

कंपनी ने अपने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से ₹53 करोड़ से अधिक जुटाए हैं।

DAM Capital Advisors

निवेश बैंकर धर्मेश मेहता के जरिए नेतृत्व किए गए DAM Capital Advisors ने 18 दिसंबर को अपने एंकर बुक के जरिए से ₹251.48 करोड़ जुटाए, आईपीओ के खुले होने से एक दिन पहले। ₹840 करोड़ का आईपीओ 19 दिसंबर को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है।

पब्लिक ऑफ़र का प्राइस बैंड ₹269-283 प्रति शेयर होगी और यह 23 दिसंबर को समाप्त होगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफ़र-फॉर-सेल है, जिसमें प्रमोटर और निवेशकों द्वारा 2.96 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे।

Transrail Lighting:

इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी का ₹839 करोड़ का आईपीओ 19 दिसंबर को खुल गया है और 23 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ₹410-432 प्रति शेयर की तय कीमत पर अपने शेयर बेचेगी।
Transrail Lighting ने 18 दिसंबर को एंकर बुक के माध्यम से ₹245.97 करोड़ जुटाए हैं।

यह आईपीओ ₹400 करोड़ के नए इक्विटी शेयरों के मिश्रण और प्रमोटर Ajanma Holdings के जरिए ₹438.9 करोड़ के 1.01 करोड़ इक्विटी शेयरों के ऑफ़र-फॉर-सेल का है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Arvin Vincent
Published On:
Dec 19, 2024