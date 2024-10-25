scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार2,800 शेयर लाल निशान पर! सिर्फ़ एक महीने में शेयरों में 65 प्रतिशत तक की गिरावट? क्या करें?

2,800 शेयर लाल निशान पर! सिर्फ़ एक महीने में शेयरों में 65 प्रतिशत तक की गिरावट? क्या करें?

पिछले कुछ सेशन्स में घरेलू इक्विटी बाजार में पिछले एक महीने में भारी गिरावट आई है, जो भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की भारी बिकवाली के कारण हुआ है। डेटा से पता चलता है कि 24 सितंबर, 2024 से लगभग 2,800 शेयरों में गिरावट देखी गई है। इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स लगभग 4,850 अंक या 5.7% गिरकर 80,065 पर आ गया। दूसरी ओर, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सहित व्यापक सूचकांक क्रमशः 7% और 6.66% टूटे।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 15:33 IST
2,800 शेयर लाल निशान पर!
पिछले कुछ सेशन्स में घरेलू इक्विटी बाजार में पिछले एक महीने में भारी गिरावट आई है, जो भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की भारी बिकवाली के कारण हुआ है। डेटा से पता चलता है कि 24 सितंबर, 2024 से लगभग 2,800 शेयरों में गिरावट देखी गई है। इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स लगभग 4,850 अंक या 5.7% गिरकर 80,065 पर आ गया। दूसरी ओर, बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सहित व्यापक सूचकांक क्रमशः 7% और 6.66% टूटे।

64% की गिरावट के साथ कामधेनु वेंचर्स के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई। 24 सितंबर को 57.39 रुपये के मुकाबले 24 अक्टूबर को यह शेयर 20.59 रुपये पर आ गया। इसके बाद हरक्यूलिस होइस्ट्स (62.50% की गिरावट), एसआरयू स्टील्स (58.4% की गिरावट), विन्नी ओवरसीज (54.2% की गिरावट) और एलएस इंडस्ट्रीज (53.9% की गिरावट) का स्थान रहा।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक सतीश मेनन ने कहा, "घरेलू आय में नरमी और एफआईआई फंड के अन्य उभरते बाजारों में जाने के कारण बाजार फिलहाल समेकन के दौर में है। निकट से मध्यम अवधि में, बाजार के सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है, जिसमें संभावित उतार-चढ़ाव ±5% के आसपास सीमित रहेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान बाजार की गतिशीलता सोने के लिए अनुकूल है, जो बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कम ब्याज दरों, सुस्त वैश्विक आर्थिक विकास और केंद्रीय बैंकों की मजबूत मांग सहित कई कारकों से प्रेरित है।

आंकड़ों से यह भी पता चला कि शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल रिसर्च, वसुधागामा एंटरप्राइजेज, रॉसेल इंडिया, एपीटी पैकेजिंग, सिल्फ टेक्नोलॉजीज, वाल्सन इंडस्ट्रीज, इनोवेटस एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, स्टारलिट पावर सिस्टम्स, यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया और जीएसीएम टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के शेयरों में भी इसी अवधि के दौरान 40%-50% के बीच गिरावट आई।

यदि आप इस गिरावट में निवेश करना चाहते हैं, तो रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एसवीपी)-रिटेल रिसर्च रवि सिंह बैंकिंग और वित्तीय, बुनियादी ढांचा और आईटी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देते हैं।

लार्ज कैप स्पेस में, आईटी दिग्गज एचसीएल टेक्नोलॉजीज (3.87% ऊपर) और टेक महिंद्रा (5.90% ऊपर) को छोड़कर, बीएसई सेंसेक्स में अन्य शेयरों में भी पिछले एक महीने में कुछ गिरावट देखी गई है। नेस्ले इंडिया के शेयरों में सबसे ज्यादा 16% की गिरावट आई है। एचयूएल, टाइटन कंपनी, इंडसइंड बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी क्रमशः 15%, 12%, 12% और 10% की गिरावट आई है।

इस साल की दिवाली पिक्स (संवत 2081) के लिए, जेएम फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) पर सकारात्मक है और 6-12 महीने की अवधि के लिए 3,500 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है। ब्रोकरेज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (लक्ष्य मूल्य: 383 रुपये), बजाज फाइनेंस (लक्ष्य मूल्य: 8,552 रुपये), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस (लक्ष्य मूल्य: 2,450 रुपये), जिंदल स्टील एंड पावर (लक्ष्य मूल्य: 1,150 रुपये), नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (लक्ष्य मूल्य: 264 रुपये), ग्रेविटा इंडिया (लक्ष्य मूल्य: 3,068 रुपये), मैक्रोटेक डेवलपर्स (लक्ष्य मूल्य: 1,480 रुपये), ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक (लक्ष्य मूल्य: 2,200 रुपये) और अशोका बिल्डकॉन (लक्ष्य मूल्य: 290 रुपये) पर भी तेजी का रुख अपना रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024