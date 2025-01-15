scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार52 वीक लो से शेयर में 20 प्रतिशत उछाल, आगे के लिए क्या कहता है चार्ट

52 वीक लो से शेयर में 20 प्रतिशत उछाल, आगे के लिए क्या कहता है चार्ट

Surya Roshni के शेयरों में तेज़ रिकवरी देखने को मिल रही है और इसके चार दिन की गिरावट का सिलसिला थमता हुआ दिखा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन (m-cap) ₹6,106.86 करोड़ है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 15, 2025 08:00 IST

कंपनी में तेजी का कारण हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) से ₹81.47 करोड़ का एक ऑर्डर हासिल किया है। कंपनी ने कहा है कि यह सूचित किया जाता है कि BPCL से CGD (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) प्रोजेक्ट के लिए ₹81.47 करोड़ (GST के साथ) का ऑर्डर हासिल किया है।

मंगलवार को यह स्टॉक जो शुरुआती ट्रेडिंग में ₹230.95 के एक साल के निचले स्तर तक गिर गया था, ₹280.60 पर 20 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसने BSE पर उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा, क्योंकि लगभग 2.19 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। यह आंकड़ा पिछले दो हफ्तों के औसत वॉल्यूम 45,000 शेयरों से कहीं ज्यादा था। इस काउंटर पर कारोबार ₹5.92 करोड़ का था।

टेक्निकल स्थिति देखें तो, दैनिक चार्ट्स पर कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि काउंटर 'बुलिश' नजर आ रहा है । StoxBox के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अमेया राणदीवे सूर्या रोशनी आगे बढ़ने के लिए आकर्षक दिखती है। अनुमानित निकट भविष्य का टार्गेट ₹335 है। हालांकि, अगर स्टॉक ₹265 से नीचे गिरता है तो बुलिश नजरिया नकारा जाएगा। ट्रेडर्स को इन स्तरों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

सेबी-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ए.आर. रामचंद्रन ने कहा कि दैनिक चार्ट्स पर स्टॉक का प्राइस बुलिश है और ₹230 पर मजबूत सपोर्ट है। यदि स्टॉक ₹281 के रजिस्टेंस से ऊपर बंद होता है, तो निकट भविष्य में ₹308 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। काउंटर 5-दिन, 10-दिन और 20-दिन के सिम्पल मूविंग एवरेजेस (SMAs) से ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 30-दिन, 50-, 100-, 150-दिन और 200-दिन के SMAs से नीचे था। काउंटर का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 51.66 था। 30 के नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 के ऊपर का मूल्य ओवरबॉट माना जाता है।

स्टॉक का प्राइस-टू-इक्विटी (P/E) रेश्यो 9.47 है, जबकि प्राइस-टू-बुक (P/B) प्राइस 1.35 है। प्रति शेयर आय (EPS) ₹29.63 रही, और इक्विटी पर रिटर्न (RoE) 14.22% था। BSE के 2 जनवरी 2025 के उपलब्ध डेटा के अनुसार, प्रमोटर्स के पास कंपनी में 62.47% हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
