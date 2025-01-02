सिर्फ दो दिन में 18 प्रतिशत भागा शेयर, FIIs की दमदार हिस्सेदारी, अभी और मिलेंगे छप्परफाड़ रिटर्न!

Tanla Platforms के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इस काउंटर में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम देखे गए। यह गेन्स न्यू ईयर डे के ट्रेडिंग सत्र में Tanla Platforms के शेयर की कीमत में देखी गई लगभग 12 प्रतिशत की रैली के बाद आया, जिससे कुल गेन्स दो दिनों में 18 प्रतिशत तक पहुंच गया।

BSE पर Tanla Platforms के 4.63 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जो पिछले दो हफ्तों के औसत ट्रेडिंग मात्रा 1.24 लाख शेयरों से लगभग 4 गुना अधिक था। शेयर आज के सत्र की शुरुआत ₹750.45 पर हुए, जो पिछले बंद के मुकाबले कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इसके बाद शेयर ₹794 तक चढ़े, जो पिछले बंद के मुकाबले 5.6 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है।

यह शेयर 31 दिसंबर 2024 को अपने 52 वीक लो ₹660.50 पर पहुंच गए थे। इस बीच इसका 52 वीक हाई ₹1,248.40 था, जो इसने 12 जनवरी 2024 को छुआ था। Tanla Platforms के शेयर पिछले महीने में 11 प्रतिशत चढ़े हैं, जबकि पिछले एक साल में यह 29 प्रतिशत गिरकर निवेशकों का नुकसान करा चुका है।

क्या और भागेगा Tanla Platforms?

टेक्निकल विश्लेषकों के मुताबिक Tanla Platforms के शेयरों का आउटलुक मजबूत दिख रहा है और इसके आगे और तेजी की संभावना है।

Hensex Securities के AVP रिसर्च महेश एम ओझा ने Tanla Platforms के शेयरों में रैली को दलाल स्ट्रीट पर कैपेक्स विस्तार से जोड़ा। उनके मुताबिक यह शेयर चार्ट पैटर्न पर मजबूत दिखता है और इसमें और बढ़त हो सकती है। ओझा का कहना है कि ये शेयर की कीमत पिछले दो सत्रों में दलाल स्ट्रीट पर CAPEX विस्तार से बढ़ी है। भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की, जिससे उर्वरक स्टॉक्स में खरीदारी हुई। यह शेयर चार्ट पैटर्न में मजबूत दिखता है और सबसे कम PE पर ट्रेड हो रहा है। इसलिए, रैली और जारी रहने की उम्मीद है।

उन्होंने यह भी कहा कि Tanla Platform के शेयर ₹812 पर क्लोजिंग बेसिस पर एक नया ब्रेकआउट देने के कगार पर हैं। यदि ऐसा होता है, तो वे उम्मीद करते हैं कि शेयर निकट भविष्य में ₹875 से ₹890 तक पहुँच सकते हैं, जबकि मिड टर्म में ₹1000 की उम्मीद की जा सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।