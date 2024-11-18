18 नवंबर 2024: Stocks to Watch, किन शेयरों में होगा एक्शन

भारतीय शेयर बाजार आज मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच गिरावट के साथ खुलने की संभावना है। सुबह 7:40 बजे, GIFT Nifty फ्यूचर्स 96.2 अंकों की गिरावट के साथ 23,505.5 पर ट्रेड कर रहे थे।

पिछले सत्र में, BSE सेंसेक्स 110.64 अंक या 0.14% गिरकर 77,580.31 पर बंद हुआ था, जबकि NSE निफ्टी50 26.35 अंक या 0.11% गिरावट के साथ 23,532.70 पर बंद हुआ।

आज (18 नवंबर) के लिए फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स:

Q2 परिणाम

Waaree Energies, Valecha Engineering, Godavari Biorefineries, और Samyak International आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे।

अन्य प्रमुख स्टॉक्स:

1. Hero MotoCorp:

देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही (Q2FY25) में 5.6% की शुद्ध लाभ वृद्धि और 10% की समेकित राजस्व वृद्धि दर्ज की।

राजस्व: ₹10,482.93 करोड़

शुद्ध लाभ: ₹1,063 करोड़

2. Glenmark Pharma:

सितंबर तिमाही में कंपनी ने ₹354 करोड़ का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में ₹81.95 करोड़ का घाटा हुआ था।

3. Sobha:

रियल एस्टेट कंपनी ने सितंबर तिमाही में ₹26.08 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹14.94 करोड़ की तुलना में 75% अधिक है।

4. Muthoot Finance:

गोल्ड लोन प्रमुख का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 21% बढ़कर ₹1,321 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह ₹1,095 करोड़ था।

5. E.I.D Parry:

चीनी निर्माता ने जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹591.66 करोड़ का समेकित लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹781.85 करोड़ से कम है।

6. Adani Energy Solutions & Tata Power:

दोनों कंपनियां अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ कूलिंग सॉल्यूशंस के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

7. Indraprastha Gas & Adani Total Gas:

सस्ते इनपुट गैस की आपूर्ति में कटौती के कारण सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, सरकार ने कंपनियों से लागत का स्पष्ट विवरण मांगा है।

8. Zee Entertainment Enterprises:

कंपनी ने अपने एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका के पुनर्नियुक्ति के लिए प्रदर्शन लक्ष्यों को बढ़ा दिया है।

9. Reliance Group (अनिल अंबानी):

‘विजन 2030’ रणनीति के तहत, रिलायंस ग्रुप ने विस्तार और नवाचार के लिए एक कॉर्पोरेट केंद्र स्थापित किया है।

10. Bank of Baroda:

बैंक अपने 5,200 शाखाओं में से 1,000 को हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) को आकर्षित करने के लिए प्राथमिकता देगा।

11. Reliance Industries (RIL):

कंपनी ने अपने मीडिया व्यवसाय का डिज्नी इंडिया के साथ विलय पूरा कर लिया है। इस नए संयुक्त उपक्रम की कुल मूल्य ₹70,352 करोड़ है।

12. ACME Solar Holdings:

ACME Solar ने 320 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹3,753 करोड़ का ऋण प्राप्त किया।

13. Hindustan Zinc:

कंपनी ने राजस्थान में एक गोल्ड माइनिंग ब्लॉक का कॉम्पोजिट लाइसेंस हासिल किया है।

14. Cyient:

कंपनी ने Allegro MicroSystems के साथ साझेदारी का विस्तार करते हुए अगली पीढ़ी के चुंबकीय सेंसर और पावर सेमीकंडक्टर उत्पाद विकसित करने की योजना बनाई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

