ऐसे 10 Stocks जो हो गए क्रैश, क्या आपने भी इन शेयरों में लगाया है पैसा?

पिछले एक साल में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। जहां एक तरफ कई स्टॉक नया हाई लगाते हुए दिख रहे हैं वहीं कई ऐसे भी स्टॉक हैं जो पिछले एक साल में 46 प्रतिशत टूट चुके हैं यानि कीमत आधी से कम रह गई है। इनमें कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो रिटेल निवेशकों के काफी पसंदीदा हैं।

ACE इक्विटी के जरिए डेटा से पता चलता है कि 30 अगस्त 2024 तक, भारत के लार्ज-कैप इक्विटी बेंचमार्क BSE सेंसेक्स में पिछले एक साल में 27% की उछाल आई है । हालांकि, इस तेजी के बावजूद BSE 500 इंडेक्स के कुछ शेयरों में इसी दौरान 46% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में शेयरों में अलग-अलग कंपनियां है, जो शेयर की कीमतों में गिरावट का चार्ट दिखाते हैं।

Zee Entertainment का बुरा हाल

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Zee Entertainment Enterprises को देखें तो BSE 500 इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट वाली कंपनी है, जिसके शेयर में 46% की गिरावट आई है। कंपनी का शेयर की वैल्यू 30 अगस्त 2023 को 266.20 रुपये से गिरकर 30 अगस्त 2024 को 140.8 रुपये पर आ गई है। इस भारी गिरावट ने इसकी market capitalisation 13,524 करोड़ रुपये रह गई है।

Rajesh Exports ने बढ़ाई टेंशन

वहीं दूसरी ओर हीरा और आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली Rajesh Exports की बात करें तो जिसके शेयर की वैल्यू में साल भर में 41% की गिरावट आई गै। शेयर 493.20 रुपये से गिरकर 292.75 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का market capitalisation अब 8,644 करोड़ रुपये है।

Vaibhav Global में भारी गिरावट

रिटेलिंग कंपनी Vaibhav Global के शेयर वैल्यू में 30% की गिरावट आई, जो 317.25 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप अब 5,268 करोड़ रुपये है। वहीं One97 Communications (PAYTM) के शेयर में 28% की गिरावट देखी गई है। 30 अगस्त, 2024 को शेयर 621.8 रुपये पर बंद हुआ, जो एक साल पहले 861.70 रुपये था, जिससे इसका मार्केट कैप 39,570 करोड़ रुपये हो गया।

केमिकल्स शेयरों में नुकसान

केमिकल्स सेक्टर की कंपनी Navin Fluorine International और Anupam Rasayan India को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। नवीन फ्लोरीन का शेयर 28% गिरकर 3,299 रुपये पर आ गया, जबकि अनुपम रसायन में 23% की गिरावट देखी गई, जिसके साथ इसका शेयर 777.1 रुपये पर बंद हुआ। ये गिरावट रसायन सेक्टर में व्यापक चुनौतियों को दर्शाती है, जिसमें कच्चे माल की लागत और वैश्विक बाजार से जुड़ी परेशानियां शामिल है।

किन शेयरों का बुरा हाल?

पर्सनल और हाउसहोल्ड सेक्टर के शेयर जैसे VIP Industries के स्टॉक में 27% की गिरावट आई है, कंज्यूमर फूड वाली कंपनी KRBL में 24% की गिरावट आई है, बैंकिंग क्षेत्र में IDFC First Bank के शेयर में 21% की गिरावट आई है और आखिरी में हेल्थकेयर में Medplus Health Services में भी 17% की गिरावट आई है, जो संबंधित क्षेत्रों में चुनौतियों को दर्शाता है।