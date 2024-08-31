BSNL ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, 160 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और भी बहुत कुछ

पिछले कुछ वक्त में सबसे पहले Jio और Airtel ने मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी की है। तब से लोगों का फोकस BSNL की तरफ बढ़ा है। ऐसे में BSNL इस मौके को गंवाना नहीं देना चाहता है और समय समय पर अपने प्लान्स में बदलाव कररहा है ताकि यूजर्स को BSNL को आकर्षित किया जा सके। अब BSNL की ओर से एक नया प्लान पेश किया गया है। इस प्लान में बहुत सी खासियत है, जो इसे दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स से अलग बनाती है। आइये जानते हैं इस प्लान में क्या है खास?

BSNL का 160 दिन वाला प्लान

ये प्लान BSNL का प्रीपेड प्लान है, जो पूरे 160 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। अगर महीने में इन दिनों का बदला जाए तो ये लगभग 5 महीने का प्लान बनता है। इसमें आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलता है। साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही प्लान में आपको कई अन्य बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। इस प्लान में आपको WOW एंटरटेनमेंट, BSNL ट्यून्स, जिंग म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो इसे काफी इम्प्रेसिव बनाता है।

BSNL सेल्फ केयर एप

इसमें आपको BSNL सेल्फ केयर एप भी दी जाती है। यहां तक के रिचार्ज करने के लिए आप थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के साथ ये अफोर्डेबल प्लान की लिस्ट में शामिल है. ये प्लान सभी सर्कल के लिए उपलब्ध है। आइये नजर डालते हैं कुछ पॉपुलर प्लान्स पर...

BSNL पॉपुलर रिचार्ज प्लान

239 रुपये रिचार्ज वैधता - एक महीना कॉलिंग - लोकल, STD और नेशनल रोमिंग पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल

399 रुपये रिचार्ज वैधता - 70 दिन

439 रुपये रिचार्ज वैधता - 90 दिन

485 रुपये रिचार्ज वैधता - 82 दिन

599 रुपये रिचार्ज वैधता - 84 दिन

769 रुपये प्रीपेड प्लान वैधता - 84 दिन



BSNL 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान

आपको बता दें कि BSNL की तरफ से 4G और 5G नेटवर्क पर भी लगातार काम किया जा रहा है।दुनिया में भारत अपनी 4G टेक्नोलॉजी रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। BSNL ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 15,000 से अधिक 4G साइट्स बनाई हैं। कंपनी की बाद में इन साइट्स को 5G में कन्वर्ट करने की योजना है।