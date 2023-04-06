scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारक्या होता है शेयर का P/E रेश्यो? आसान भाषा में समझिए!

क्या होता है शेयर का P/E रेश्यो? आसान भाषा में समझिए!

शेयर का P/E रेश्यो (Price-to-Earnings Ratio) उसकी मूल्यांकन विधि है जो उस कंपनी के स्टॉक के मूल्य को उसके प्रति-शेयर कमाई से विभाजित करके निकाला जाता है। इस रेश्यो को एक "मूल्यांकन विधि" के रूप में समझा जाता है और आमतौर पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल शेयर के महंगे और सस्ते होने का विश्लेषण करने के लिए करते हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2023 12:06 IST
thumb
thumb

क्या होता है शेयर का P/E रेश्यो? आसान भाषा में समझिए!

शेयर का P/E रेश्यो (Price-to-Earnings Ratio) उसकी मूल्यांकन विधि है जो उस कंपनी के स्टॉक के मूल्य को उसके प्रति-शेयर कमाई से विभाजित करके निकाला जाता है। इस रेश्यो को एक "मूल्यांकन विधि" के रूप में समझा जाता है और आमतौर पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल शेयर के महंगे और सस्ते होने का विश्लेषण करने के लिए करते हैं।

advertisement

अक्सर आपने पढ़ा होगा कि कई शेयर का पी ई रेश्यों का काफी ज्यादा होता है और कई शेयरों का पीई रेश्यों काफी कम होता है। एक हाई P/E रेश्यो का मतलब है कि इसके स्टॉक की मूल्यांकन उसके कमाई से अधिक है। उसके विपरीत, एक निम्न मूल्यांकन वाली कंपनी का मतलब है कि उसके स्टॉक की मूल्यांकन उसके कमाई से कम है।

एक उच्च P/E रेश्यो वाली कंपनी का  मूल्यांकन करते समय कई बार शेयर बाजार के जानकार कहते हैं कि कंपनी की कमाई अधिक होने के बावजूद उसके कमाई में वृद्धि की उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये स्टॉक पहले ही हाई P/E रेश्यो पर ट्रेड कर रहा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 6, 2023