Women's Day 2025: सिंग्ल मदर्स कर रही हैं Home Loan लेने का प्लान, ये 5 टिप्स करेंगे आपकी मदद

आज कई बैंक्स (Banks) और वित्तीय संस्थान (Financial Institutions) महिलाओं को होम लोन पर खास सर्विस देते हैं। माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा सेविंग करती हैं। ऐसे में उन्हें होम लोन पर 0.05% - 0.10% तक कम ब्याज दर मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana-PMAY) के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं महिलाओं को Stamp Duty में भी 1%-2% तक की छूट मिलती है।

BASIC Home Loan के CEO& Co-Founder, Atul Monga ने बताया कि महिलाएं प्रिंसिपल अमाउंट पर Income Tax Act के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट और होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट पा सकती हैं। हालांकि, महिलाएं खासकर सिंगल मदर्स को होम लोन लेने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Credit Score जरूर चेक करें

सिंगल मदर्स को लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। आमतौर पर, 750+ का स्कोर लोन अप्रूवल और कम ब्याज दर पाने में मदद करता है। ऐसे में एप्लीकेशन से पहले Credit Report में किसी भी गलती, पेंडिंग पेमेंट्स और Credit Utilization Ratio को जरूर चेक करना चाहिए।

Down Payment के लिए फंड तैयार रखें

बैंक प्रॉपर्टी की 75%-90% कीमत तक लोन देता हैं, लेकिन 10%-25% डाउन पेमेंट के रूप में खुद देना होता है। अगर ज्यादा डाउन पेमेंट देते हैं तो EMI और ब्याज का बोझ कम हो जाता है। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा है।

Emergency Fund को बनाए रखें

Atul Monga से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सिंगल मदर्स को लोन लेने से पहले कम से कम 9-12 महीनों का Emergency Fund तैयार रखना चाहिए। यह किसी मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या घर की मरम्मत जैसी अनजान जरूरतों के लिए काफी जरूरी होता है।

लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को न छेड़ें

Retirement Planning या बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए पैसे को होम लोन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बाद में वित्तीय तौर पर परेशानी हो सकती है। इसके अलावा समय से पहले निवेश निकालने पर टैक्स और पेनल्टी भी लग सकती है।

सही प्लानिंग से होम लोन लें

सिंगल मदर्स को लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जरूर चेक करना चाहिए। सही प्लानिंग और अलग सेविंग के जरिए लोन लेना आसान हो सकता है। इससे न केवल फ्यूजर सिक्योर होता है बल्कि यह आर्थिक दबाव भी कम करने में मदद करता है।