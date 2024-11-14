scorecardresearch
काश पटेल क्यों नहीं बन पाए CIA के बॉस?

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) जॉन रैटक्लिफ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) का नेतृत्व करने के लिए माइक वाल्ट्ज को चुना है।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Nov 14, 2024 09:12 IST

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) जॉन रैटक्लिफ को केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) का नेतृत्व करने के लिए  माइक वाल्ट्ज को चुना है।

ऐसी अटकलें थीं कि भारतीय मूल के पूर्व रिपब्लिकन हाउस कर्मचारी कश्यप 'काश' पटेल को सीआईए प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ट्रम्प ने अंततः इस भूमिका के लिए रैटक्लिफ का चयन किया।

ट्रंप ने रैटक्लिफ के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा, "क्लिंटन अभियान के फर्जी रूसी सांठगांठ को उजागर करने से लेकर FISA कोर्ट में FBI द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग को पकड़ने तक, जॉन रैटक्लिफ हमेशा अमेरिकी जनता के साथ सच्चाई और ईमानदारी के योद्धा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "जब 51 खुफिया अधिकारी हंटर बिडेन के लैपटॉप के बारे में झूठ बोल रहे थे, तो उनमें से एक जॉन रैटक्लिफ अमेरिकी लोगों को सच्चाई बता रहे थे।"

ट्रम्प ने 2020 में रैटक्लिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा पदक प्रदान करने को याद करते हुए इस बात पर जोर दिया, "इन और कई अन्य कारणों से, 2020 में जॉन को राष्ट्रीय सुरक्षा पदक प्रदान करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी, जो खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है।"

रैटक्लिफ़ ने पहले नेशनल इंटेलिजेंस के छठे निदेशक के रूप में कार्य किया था, जो अमेरिकी खुफिया समुदाय की देखरेख करते थे और अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रम्प को सलाह देते थे। उल्लेखनीय रूप से, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले, उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ एक असामान्य देर रात समाचार सम्मेलन का नेतृत्व किया, जिसमें ईरान पर अमेरिका में मतदाताओं को लक्षित करके धमकाने वाले ईमेल का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया।

डीएनआई के रूप में उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसमें 2016 के चुनाव से डेमोक्रेट्स के बारे में नुकसानदेह जानकारी देने वाली रूसी खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का उनका निर्णय भी शामिल था, जबकि उन्होंने स्वीकार किया था कि यह जानकारी असत्यापित थी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम की आलोचना की और इसे खुफिया जानकारी का राजनीतिकरण करने वाला पक्षपातपूर्ण कृत्य बताया।

रैटक्लिफ़ ने तब भी सुर्खियाँ बटोरीं जब उन्होंने दर्जनों पूर्व खुफिया अधिकारियों के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि हंटर बिडेन के लैपटॉप से जुड़े ईमेल, जो डेलावेयर की मरम्मत की दुकान पर छोड़े गए थे, रूसी दुष्प्रचार अभियान से मिलते जुलते थे। रैटक्लिफ़ ने जवाब दिया, "खुफिया समुदाय ऐसा नहीं मानता क्योंकि ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो इसका समर्थन करती हो।"

रैटक्लिफ़ ने पहली बार 2014 में कांग्रेस में प्रवेश किया और 2019 में पहली महाभियोग कार्यवाही के दौरान ट्रम्प के कट्टर रक्षक के रूप में महत्वपूर्ण दृश्यता प्राप्त की। 

काश पटेल कौन हैं?

कश्यप पटेल, जिनके नाम पर सीआईए की भूमिका के लिए अटकलें लगाई जा रही थीं, का रक्षा और खुफिया क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वे कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस्टोफर मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ थे और "न्यून्स मेमो" पर अपने काम के माध्यम से ट्रम्प का पक्ष प्राप्त किया, जिसमें न्याय विभाग की निगरानी प्रथाओं की आलोचना की गई थी। पटेल ने बाद में ट्रम्प प्रशासन में प्रमुख पदों पर कार्य किया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) में आतंकवाद निरोधक निदेशालय के वरिष्ठ निदेशक और कार्यवाहक डीएनआई रिचर्ड ग्रेनेल के प्रधान उप-निदेशक शामिल थे।

(एसोसिएटेड प्रेस से इनपुट्स सहित)

