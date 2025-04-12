scorecardresearch
Wedding Insurance: डेस्टिनेशन वेडिंग हो या लोकल, अब हर शादी को मिलेगा इंश्योरेंस

हम हम अपने शादी का भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यह इंश्योरेंस आपकी शादी के साथ गेस्ट को भी सिक्योर रखता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 12, 2025 14:35 IST
Wedding Insurance
Wedding Insurance

अब सिर्फ कार या हेल्थ ही नहीं, शादी के लिए भी वेडिंग इंश्योरेंस (Wedding Insurance) लिया जा सकता है। खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग (Destination Wedding) में जहां लाखों रुपये का खर्च होता है, वहां शादी कैंसिल होने या किसी कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए यह इंश्योरेंस काफी मददगार है।

क्या कवर करता है वेडिंग इंश्योरेंस?

वेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी (Wedding Insurance Policy) शादी के टलने, किसी हादसे या खराब मौसम के चलते प्लान में रुकावट आने पर हुए नुकसान को कवर करती है।  आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यूडब्ल्यू एंड क्‍लेम्‍स फॉर प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्‍टी के चीफ गौरव अरोड़ा ने कहा कि अगर आप थाईलैंड या गोवा जैसे जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रैवल रुकावट, फ्लाइट कैंसिलेशन और नेचुरल डिजास्टर से जुड़े रिस्क को भी कवर कर सकते हैं।

वेन्यू और गेस्ट के लिए भी मिलती है सिक्योरिटी

शादी के दौरान अगर वेन्यू को कोई नुकसान होता है या किसी मेहमान को चोट लगती है, तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस (Third Party Liability Insurance) भी इस नुकसान को कवर करता है। साथ ही गेस्ट के पासपोर्ट खोने या मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) आने पर ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस (Overseas Travel Insurance) भी लिया जा सकता है।

ज्वैलरी का भी होता है इंश्योरेंस

अगर आपकी फैमिली या उधार ली गई ज्वैलरी चोरी या नुकसान का शिकार हो जाती है तो भी इंश्योरेंस (Jewellery Insurance) उसकी वैल्यू कवर करता है। इसके लिए ज्वैलरी का वजन और प्योरिटी का प्रूफ देना होता है।

एडवांस पेमेंट भी होता है कवर

आपके द्वारा वेन्यू या वेंडर को किया गया एडवांस पेमेंट (Advance Payment Protection) भी इस पॉलिसी में कवर होता है। अगर शादी कैंसिल हो जाती है तो यह राशि आपको वापस मिल सकती है।

गौरव अरोड़ा ने कहा कि वेडिंग इंश्योरेंस में क्लेम सेटलमेंट (Claim Settlement) के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। मौसम से जुड़ी घटनाओं में मीडिया रिपोर्ट या मौके की तस्वीरें/वीडियो ही काफी होती हैं। वहीं, अगर किसी एक्सीडेंट के कारण शादी टल जाती है तो आपको बस उससे जुड़े प्रूफ देने होंगे। हालांकि, इस इंश्योरेंस को लेने से पहले सभी नियमों व शर्तों को जान लेना बेहद जरूरी है। 

