RuPay Credit Card से करें UPI Payment: जानें कैसे लिंक करें यूपीआई आईडी

India में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का चलन तेजी से बढ़ रहा है, और अब रुपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card) को यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) से जोड़ने की सुविधा ने इसे और आसान बना दिया है। अब बिना कार्ड साथ रखे भी आसानी से QR Code स्कैम करके पेमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि रूपे क्रेडिट कार्ड को UPI से कैसे जोड़ सकते हैं।

रूपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कैसे लिंक करें? (How to Link RuPay Credit Card with UPI?)

रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।



स्टेप 1: अपने स्मार्टफोन में यूपीआई ऐप जैसे-Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM UPI डाउनलोड करें।

स्टेप 2: अपने बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर से यूपीआई रजिस्ट्रेशन या लॉग-इन करें।

स्टेप 3: प्रोफाइल सेक्शन में जाकर "Add Account" का ऑप्शन सेलेक्ट करें।

स्टेप 4: अपने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5: इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP दर्ज करें और अपना यूपीआई पिन सेटअप करें।

अब आपका रुपे क्रेडिट कार्ड सफलतापूर्वक यूपीआई से लिंक हो चुका है और आप डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं।

रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के फायदे (Benefits of Using RuPay Credit Card with UPI)

अब बिना क्रेडिट कार्ड के भी यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स, ग्रोसरी स्टोर्स से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिये यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट करके आप एक्स्ट्रा कैशबैक और रिवॉर्ड प्वाइंट्स पाएं।

हालांकि, आपको यूपीआई पिन कभी भी आसान नहीं बनाना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नंबर बंद या बदलने पर यूपीआई पिन को तुरंत अपडेट करें।